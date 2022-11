Comcipo da 24 horas para que quiten la corona a la Miss Bolivia y alcaldía sentará un precedente legal





22/11/2022 - 20:48:52

Página Siete.- Tras la publicación de un video en el que la Miss Bolivia, Fernanda Pavisic, se burla de otras candidatas de belleza, entre ellas la Miss Potosí, el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) pidió este martes que la joven sea despojada de su corona y emita disculpas públicas. Por su parte, la alcaldía de Potosí anunció que sentará un precedente legal contra Pasivic para que nunca más se incurra en racismo y discriminación contra la mujer potosina. “Se está exigiendo a Promociones Gloria que tenga que quitarle la corona a la representante, que por el momento es Miss Bolivia”, confirmó la dirigente de Comcipo, Roxana Graz. Dijo también que los potosinos no se sienten representados por Pavisic, luego de los comentarios ofensivos que emitió contra la representante de la Villa Imperial. En la misma línea, Comcipo dio un plazo de 24 horas para que se cumpla este pedido y calificó de “discriminatorio y racista” el actuar de la representante cochabambina. En caso de no ser escuchados, Graz indicó que como Comcipo “ya hemos anunciado que vamos a presentar una denuncia en los estrados judiciales”. Una de las conclusiones del pronunciamiento de Comcipo señala: “Exigimos también a la señorita Fernanda Pavisic pedir las disculpas públicas y escritas a nuestra Miss Señorita Potosí”. La polémica con la Miss Bolivia Universo se inició durante el fin de semana, cuando la joven arremetió contra varias representantes de belleza de otros países y de Potosí. Un día después, Pavisic salió a justificar el video alegando que se trataba de un “experimento social” y pidió disculpas a las candidatas señaladas. Después publicó otro para disculparse con la candidata de Potosí. Este martes, Graz puso en tela de juicio que el primer video de Pavisic se tratara de un experimento social. “Es una burla. No es un experimento, porque tendría que tener etapas, desde observación, experimentación, hasta conclusiones y recomendaciones”, cuestionó. Por su parte, el director jurídico del municipio de Potosí, Richard Alejo, dio detalles sobre el proceso penal iniciado contra la Miss Bolivia por racismo y discriminación. “El alcalde municipal, ayer, ha presentado un proceso penal en contra de dicha señorita que representa a Miss Bolivia Universo por los delitos de racismo y discriminación”, remarcó el jurista. Dijo que no se permitirá que ninguna persona se dé el derecho de ofender a la mujer potosina y digna. “Vamos a dejar un precedente, estamos esperando que el Ministerio Público tenga que hacer la admisión de este proceso penal. Vamos a hacer las diligencias correspondientes para citarla a esta señorita, para que comparezca ante el Ministerio público de Potosí”, acotó.