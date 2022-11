Colegio Médico afirma que el país ingresó a la sexta ola del COVID-19





22/11/2022 - 20:35:46

Erbol.- El Colegio Médico de Bolivia afirmó que el país ya se encuentra en la sexta ola del coronavirus y alertó el ingreso de una nueva variante. El comité científico se reunirá en las próximas horas para determinar el lugar donde se incrementaron los casos y definir el protocolo a seguir. “Hay una nueva variante que está dando los síntomas. Estamos viendo que características tiene. La presentación viene con problemas de tos, parecidos a los de la quinta ola”, explicó el presidente del ente colegiado de salud, Luis Larrea. El índice de vacunación en el país es bajo, no alcanzó ni el 70%, por esto el Colegio Medico ya habría anticipado el ingreso de la nueva variante, según Larrea. Se encuentra en evaluación las características de la nueva variante, aunque Larrea informó que se presenta en el sistema respiratorio. Luego de la reunión, el comité científico brindará datos precisos en cuanto a contagios y dónde se habría originado la “sexta ola”. Asimismo, el galeno recomendó a la población mantener las medidas de bioseguridad para no extender el tiempo del barbijo en un futuro. “Bolivia, hasta fin de año, no va a dejar el barbijo”, añadió. De acuerdo a datos del Ministerio de Salud y Deportes, la noche de este lunes fueron contabilizados 66 nuevos contagios de coronavirus en el país, mientras que 145 son los recuperados.