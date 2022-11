Cómo y qué personajes seguirán con la historia de The Walking Dead





22/11/2022 - 17:05:31

Infobae.- Habiendo debutado en 2010 y luego de 11 temporadas, el domingo 20 de noviembre The Walking Dead llegó a su final con la emisión del último episodio (#24), en Star+. Sin embargo, eso no quiere decir que será lo último que el mundo vea del futuro postapocalíptico zombi y las historias relacionadas con sus característicos personajes más importantes ya que la señal original está realizando algunos productos que incluirán a personajes de la serie original. Si eres fanático del grupo de sobrevivientes que luchan incansablemente en contra de los caminantes (muertos vivientes), a continuación Infobae te presenta los spin-offs de The Walking Dead que están por venir. Fear of The Walking Dead Serie dramática creada por Robert Kirkman y Dave Erickson, estrenada el 23 de agosto de 2015 por AMC. Es una producción derivada de The Walking Dead que hasta el momento ha estado en emisión durante siete temporadas; ahora ha sido renovada para una octava entrega. Este spin-off integra a algunos personajes originales y otros completamente inéditos y se desarrolla durante la etapa de transición de las ciudades al apocalipsis zombi. Morgan (Lennie James), Dwight (Austin Amelio) y Sherry (Christine Evangelista) de la exitosa serie original se cruzaron en varios puntos de esta trama. The Walking Dead: World Beyond Secuela de The Walking Dead ambientada una década después del apocalipsis zombi. Muestra más información acerca de “Civic Republic Military”, el grupo que se llevó a Rick en la novena entrega. Dado que era una serie limitada, inició en 2020, tuvo dos temporadas y finalizó en el 2021. Sin embargo, esta producción serviría como conector entre la serie original y el show que tendrá Rick Grimes. Tales of The Walking Dead Serie creada por Scott M. Gimple y Channing Powell que estrenó en agosto y finalizó en septiembre de 2022 a través de AMC. También procede de la historia original creada por Kirkman. La primera temporada tuvo seis capítulos y juntó a los personajes más icónicos de la serie. Incluyó a figuras como Terry Crews, Olivia Munn, Anthony Edwards, Parker Posey y Poppy Liu. Se espera una segunda temporada. The Walking Dead: Dead City (Isle of the Dead) Amplía la narración de The Walking Dead en torno a dos personajes inolvidables que los fanáticos han llegado a amar y odiar, Maggie y Negan. También explora un rincón de este universo ubicado en la isla de Manhattan, con un horizonte icónico que adquiere un significado muy diferente cuando se ve a través de la lente de un apocalipsis zombi. Está programada para estrenar en 2023. The Walking Dead: Daryl Dixon Este spin-off tendrá como protagonista a Daryl (Norman Reedus), quien todavía sigue vivo antes del final de la producción original. Otros de los actores que lo acompañan son Clémence Poésy y Adam Nagaitis. Estará ambientada en Francia y se espera entre 2023 y 2024. Spin-off de Rick Grimes y Michonne The Walking Dead concluye la serie con la reaparición de Rick (Andrew Lincoln) y Michonne (Danai Gurira), quienes tendrán que explicar qué ha sido de ellos desde la temporada 9. La nueva producción abordará su búsqueda mutua y el cautiverio de Rick en la República Cívica. Iniciará producción en enero de 2023.