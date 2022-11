Cristiano Ronaldo deja el Manchester United con efecto inmediato





22/11/2022 - 16:48:46

"Cristiano Ronaldo dejará el Manchester United por mutuo acuerdo, con efecto inmediato", dijo el equipo de la Premier League inglesa. "El club le agradece su inmensa contribución durante dos etapas en Old Trafford, en las que anotó 145 goles en 346 apariciones, y le desea a él y a su familia lo mejor para el futuro", agregó. La decisión se da luego de una controvertida entrevista en la que el jugador de 37 años criticó al club, dijo que se sentía "traicionado" y que "no tenía respeto" por el entrenador Erik ten Hag. "Todos en el Manchester United siguen enfocados en continuar el progreso del equipo bajo Erik ten Hag y trabajar juntos para lograr el éxito en el campo". Cristiano Ronaldo está en estos momentos en Qatar para participar en el Mundial con Portugal, que debutará contra Ghana el jueves por el Grupo H. "Después de las conversaciones con el Manchester United, hemos acordado rescindir nuestro contrato antes de tiempo", dijo el delantero en un comunicado. "Amo al Manchester United y amo a los fanáticos, eso nunca cambiará. Sin embargo, siento que es el momento adecuado para buscar un nuevo desafío", añadió. El Manchester United ocupa el quinto lugar en la Premier League en la primera temporada del neerlandés Ten Hag como director técnico. Pérdida de importancia Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, apodado CR7, dejó la Juventus para reincorporarse al club de Old Trafford en agosto de 2021, 11 años después de su primera etapa, tras la que se fue al Real Madrid, donde se consagró como astro del fútbol mundial. CR7 tuvo una segunda etapa en el United desde agosto de 2021; la primera había sido en sus inicios, de 2003 a 2009. Le quedaban poco más de siete meses en su contrato de £500.000 (casi US$600.000) a la semana con el United y su partida lo deja libre para fichar por otro club cuando se abra el período de pases en enero. Ronaldo no jugaba para el United debido a una enfermedad no especificada desde que lo capitaneó en la derrota por 3-1 ante el Aston Villa el 6 de noviembre. Ten Hag lo dejó fuera para el partido de la Premier League ante el Chelsea el mes pasado después de negarse a entrar como suplente contra el Tottenham tres días antes. En la entrevista de la semana pasada con el canal británico TalkTV, Ronaldo dijo que se sentía "traicionado por el club" y agregó que sentía que lo estaban obligando a abandonar el club. "No solo el entrenador, sino también dos o tres tipos en torno al club", señaló. También dijo que no había visto "ninguna evolución" en el club desde que el exentrenador Alex Ferguson se retiró en 2013. Tras la difusión de la entrevista, el Manchester United respondió el viernes pasado con un comunicado en el que indicaba que había "iniciado los pasos apropiados". "Cristiano obviamente hizo esa entrevista con la mentalidad de que no estaba contento y quería salir del club. Lo dejó muy claro", dijo el exdefensor del Manchester United Rio Ferdinand a BBC Sport. "Creo que Erik ten Hag también obtuvo lo que quería en esta situación. Ambas partes están felices y podemos seguir adelante", concluyó.