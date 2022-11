Cochamanidis: La gente tiene que volver a sus casas pero con la Ley censal aprobada





22/11/2022 - 16:07:53

El segundo vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, reconoció este martes que la “gente tiene que salir de las calles” y que para que esto suceda se requiere una ley censal que garantice la realización de la consulta nacional. “Lo que debemos tener en mano es la ley. Antes de eso no podemos levantar porque no confiamos en el Gobierno”, dijo Cochamanidis. "Es lamentable que el Movimiento Al Socialismo (MAS) siga con sus artimañas, no por nada hemos llegado a esta instancia, porque el pueblo necesita algo escrito, ya que no confiamos en su palabra porque no cumplen", afirmó. El cívico instó a los legisladores nacionales de oposición y oficialismo a aprobar la norma, que es una exigencia del cabildo cruceño para levantar la medida. "Es lamentable que el Movimiento Al Socialismo (MAS) siga con sus artimañas, no por nada hemos llegado a esta instancia, porque el pueblo necesita algo escrito, ya que no confiamos en su palabra porque no cumplen", afirmó. Sin embargo, no todo viene del lado del MAS, ya que los asambleístas opositores no pudieron presentar un proyecto de ley de consenso y cada uno por lado presentó su propia propuesta. Es así que uno de los proyectos es de la bancada de Creemos; otro es de Omar Rueda y Tito Caero, y una tercera corresponde a otros diputados. El lunes ya e hbaian presentado otros 3 proyectos, con lo que sumna 6 en total.