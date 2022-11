García: Ahora renovar había sido eliminar la personería del MAS





22/11/2022 - 15:57:16

Página Siete.- El vicepresidente del Movimiento Al Socialismo (MAS), Gerardo García, manifestó que el término renovar, para algunos “renovadores” que surgieron dentro del instrumento político, significa eliminar la personería del MAS-IPSP y no así cambiar o reemplazar a los dirigentes antiguos por otros jóvenes. “Los renovadores no habían sido, como lo entendimos, como el hecho de renovar a los dirigentes mayores por una juventud y dijimos: ´Perfecto, eso vendrá escalonadamente´. Pero, no había sido eso, sino que la renovación es eliminar la personería del MAS y renovar con otro partido y otra sigla política”, indicó García. Entre los legisladores del “ala renovadora” están identificados los diputados Rolando Cuéllar; Deysi Choque; Jerges Mercado, presidente de la Cámara Baja; Andrés Flores, jefe de la bancada nacional del MAS, entre otros. Dijo que, ese aspecto y el actuar de los denominados “renovadores” se evaluará en un ampliado nacional, que se realizará en diciembre próximo y que las bases serán las que “juzguen”. En esa instancia, también se analizará al gabinete de ministros de Luis Arce, que a a la fecha dos siguen en la mira, el de Gobierno, Eduardo del Castillo, y el de Justicia, Iván Lima. “En diciembre tenemos planificado un ampliado nacional para tratar este tema de los renovadores y evaluar a los que están incurriendo en la división, como son algunos diputados. Serán las bases las encargadas de sancionarlos, se los identificará de qué sector o circunscripción salieron”, anunció.