Drew Barrymore pasó de probarlo todo a vivir seis años de celibato





22/11/2022 - 09:48:44

A Drew Barrymore le dan ganas de reír cada vez que escucha a alguno de sus compañeros de profesión hablar sobre los beneficios que les brinda adoptar voluntariamente el celibato durante unos meses, porque ése es básicamente su día a día desde que se separó de su antiguo esposo en 2016. Desde entonces la actriz estadounidense de 47 años no ha tenido relaciones sexuales y, hace un par de décadas, nadie se habría imaginado que ésta pudiera acabar siendo la vida de una mujer como ella, que en su momento, experimentó con todas las prácticas fuera de lo convencional sin pensarlo dos veces. "Puedo entender ciertas partes del sexo kinky. A ver, yo misma lo he probado todo. He hecho de todo y por eso ahora mismo soy tan aburrida", confesó Drew recientemente en su podcast.

En su juventud, Drew Barrymore, quien fue una estrella infantil y participó en películas como E.T. El extraterrestre, se sentía más atraída por la idea de experimentar que por la experiencia en sí misma, aunque no se arrepiente de nada de lo que hizo ni se avergüenza de su pasado. De hecho, no descarta que esa sea la razón por la que ahora no "necesite" del sexo tanto como otras personas. "Esos días quedaron atrás hace mucho tiempo. Cuando era más joven contaba con toda la energía del mundo, pero ahora ya no", aseguró la protagonista de películas como Los ángeles de Charlie, Jamás besada, Como si fuera la primera vez y Por siempre Cenicienta. En la actualidad, su prioridad es la educación de sus dos hijas, Olive y Frankie, y no le queda tiempo para buscar a alguien con quien establecer "una conexión física", según explicó. También es cierto que sus circunstancias de vida no le han facilitado las cosas. En la única ocasión en que se animó a buscar el amor en las aplicaciones de cita, la actriz no generó todo el interés que esperaba, y la persona con la que se atrevió a quedar en la vida real la dejó plantada sin darle ninguna explicación.