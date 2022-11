Budweiser revela qué destino espera a las latas de cerveza que no podrá vender en el Mundial





22/11/2022 - 09:09:33

La marca Budweiser, perteneciente al gigante cervecero AB InBev, reveló que entregará todas las latas que no podrá vender en el Mundial de Catar 2022 al equipo que se lleve la victoria en el torneo. "Nuevo día, nuevo tuit. La selección ganadora obtendrá las Buds. ¿Quién las conseguirá?", tuiteó la empresa el 19 de noviembre, adjuntando una foto que muestra parte de las cervezas estancadas. El 20 de noviembre, la compañía volvió a referirse al tema, citando un modelo predictivo de la Universidad de Oxford que le otorga a la 'Canarinha' la victoria en el Mundial. "Estamos lanzando la celebración de ganadores más grande de la historia. Oxford dice que será en… ¿Brasil?", publicaron. GAME ON.



We're throwing the biggest Winners celebration - EVER. @UniofOxford say its going to be in....Brazil? 🚚💨 https://t.co/UNlNv0hWUA — Budweiser (@Budweiser) November 20, 2022 Miles de cervezas de la marca quedaron varadas en Catar tras la decisión de último momento de las autoridades del país de prohibir la venta de alcohol en los estadios durante el Mundial. La medida puso a la FIFA en una situación de colisión con el fabricante AB InBev, que es uno de los principales auspiciantes del torneo, con un acuerdo de patrocinio de 75 millones de dólares. Con esta prohibición, los únicos lugares en el que se podrá comprar y consumir alcohol dentro o en los alrededores de los estadios serán las exclusivas zonas de hospitalidad y los palcos, que cuestan a partir de 22.450 dólares por partido. A los aficionados que accedan a estos asientos se les promete "refrescos, cervezas, champán, vinos seleccionados por sumilleres y licores de primera calidad".