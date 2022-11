Calvo: Qué hacemos los cruceños en un país que no nos quiere, con gobernantes que odian





21/11/2022 - 21:02:51

"Señor presidente, Santa Cruz es fuerte y firme, pero no juegue con nosotros. Hemos tomado una decisión de revisar qué hacemos los cruceños en un país (Gobierno) que no nos quiere, con gobernantes que verdaderamente odian y no quieren que sigamos siendo el pilar fundamental de Bolivia por un gobierno que solo saca y no le da a su gente". Así se expresó el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, luego de conocer que la sesión programada en Diputados para tratar y aprobar una ley del censo fue postergada."Quiero pedirles a nuestros diputados a que estén vigilantes, que no vaya a ser una trampa más, como están acostumbrados y quieran tomar decisiones entre ellos en contubernio. Nosotros le dimos el voto de confianza a ustedes porque no creemos en esos diputados que no representan a los cruceños, quédense vigilantes", expresó Calvo. Calvo lamentó esa situación, pese al compromiso que había del presidente de Diputados, Jerges Mercado, de aprobar este lunes en esa instancia la ley del censo. Para el líder cívico, esa situación solo demuestra que el Gobierno no tiene la intención de escuchar y dar soluciones a las demandas cruceñas, al contrario, tiene rabia contra esta región que solo busca aportar con el desarrollo del país. Dijo que el Gobierno solo busca la forma de hacer perder el tiempo para retrasar este tema, como lo hizo con las mesas técnicas por el censo. "Este gobierno muestra quw está en contra de todos los bolivianos y en contra de las leyes que quiere imponer en bolivia un régimen socialista, quiere imponer la persecución. Todas esas mesas de trabajo eran políticas, son puro mentiras, tiene rabia contra un pueblo que quiere crecer y aportar en paz y trabajando por Bolivia como lo ha hecho hasta hoy. A esos hermanos que no están mirando hacia adelante, ahi no va a haber trabajo, empresa, producción ni familia, van a tener que comenzar a migrar y eso es lo que estamos peleando ahora", Dijo Calvo. Señores diputados, está en sus manos. Señor presidente de los diputados, tiene un compromiso que lo ha hecho público. Teniamos que tener hoy día un consenso. Hay un compromiso de los tres poderes donde decidieron darle a bolivia lo que corresponde y lo que está enmarcado en la ley y una vez más nos vienen a mentir. Por eso pedimos a este pueblo que siga siendo valiente porque no es un capricho del Comite sino de buscar un futuro para nuestros hijos y para nuestra familia para no tener que migrar. enfatizó. "Y si el gobierno no nos quiere escuchar y no se inmuta por la necesidad vuelvo a reiterarle, estamos trabajando en un proyecto le duela a quien le duela. Queremos paz, unidad y siempre hemos demostrado que podemos trabajar con todos los bolivianos sin discriminación. El que tiene otra intención es el gobierno", acotó.