Opositores culpan al MAS de retrasar el tratamiento de la ley para el registro nacional





21/11/2022 - 20:11:08

Correo del Sur.- La Cámara de Diputados suspendió la sesión a la que había convocado para las 17:00 de este lunes, después de que el Comité de Constitución no reanudó su reunión en la que se prevé analizar tres proyectos de ley del Censo. Las bancadas opositoras acusaron al Movimiento Al Socialismo (MAS) de obstaculizar el proceso. El diputado de Creemos, Erwin Bazán, reclamó por la suspensión de la sesión en Diputados y culpó al MAS de no encontrar consensos al interior de su bancada. Manifestó que Creemos y Comunidad Ciudadana (CC) tienen una posición definida para defender que el Censo se realice en 2023, pero que no ocurre lo mismo en el oficialismo “Como esta sesión no se reinstala para evacuar un informe de Comisión, hemos recibido de la Cámara de Diputados que la sesión para las 17:00 fue suspendida sin señalar una nueva convocatoria”, reclamó al señalar que con ello se asume que no se citará a los parlamentarios antes del miércoles ya que las convocatorias deben darse 24 horas antes. “Ese es el perjuicio que está haciendo el MAS al país. Creemos y Comunidad Ciudadana tenemos proyectos tenemos posición y estamos aquí para debatirlo, mientras que el MAS parece que está encerrado entre cuatro paredes y no logran ponerse de acuerdo y eso está perjudicando la reinstalación de esta comisión”, sostuvo. Comunidad Ciudadana El diputado Carlos Alarcón dijo que “era innecesario” suspender la sesión de la Cámara Baja y que los proyectos de ley se debían haber tratado “por tiempo y materia”. Afirmó que hicieron todos los esfuerzos para facilitar consensos no solamente con un proyecto en debate, sino también una propuesta alternativa sobre la base del proyecto del MAS y el formato en un solo artículo para facilitar consensos. Dijo que no había “razón o pretexto” para que no se lleve adelante la sesión de la Comisión de Constitución, que no se reanudó tras un cuarto intermedio previsto hasta las 16:00. “Lamentablemente el MAS solo tiene una voluntad dilatoria y hasta el momento no quiere una ley de consenso para el país”, remarcó.