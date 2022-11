Gobierno calcula daño económico de más de $us 780 MM por paro cívico





21/11/2022 - 19:57:50

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas calculó un daño económico mayor a los $us 780 millones (MM) por el paro cívico en Santa Cruz que este lunes cumple 31 días. El sector más afectado es el agropecuario. “He leído ayer una evaluación ya de otras entidades por más de $us 1.000 millones; nosotros hicimos un cálculo de más de $us 780 millones”, afirmó el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, en ocasión de presentar el Presupuesto General del Estado (PGE) 2023. El sector agropecuario será el mayor afectado por la medida de presión que exige adelantar el censo, sin ninguna justificación técnica. El gobierno del presidente Luis Arce, sobre la base de un informe técnico, fijó el censo para el 23 de marzo de 2023 y para septiembre la redistribución de recursos económicos, al igual que los datos para la reasignación de escaños legislativos. “La afectación la veremos en la cosecha de verano. Yo fui enfático hace más de un mes, en que se iba a afectar a esta área porque los tiempos de siembra no son los que un Comité Cívico pueda determinar por un simple capricho”, explicó. Sin embargo, para 2023 el Gobierno prevé “elementos” que puedan brindar soporte a la inversión pública y a la redistribución del ingreso. ABI