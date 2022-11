Cámara de Diputados suspende sesión y retrasa la aprobación de la ley del censo





21/11/2022 - 17:23:13

Página Siete.- La Cámara de Diputados suspendió este lunes la sesión que tenía programada para el tratamiento de la ley del censo, toda vez que no recibió in informe de la Comisión de Constitución de esa instancia, por lo que la aprobación de una norma del censo fue retrasada. “Se informa a las diputados y diputados que se suspende la 5º sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, convocada para hoy lunes 21 de noviembre de 2022 a horas 17:00”, refiere el comunicado de la Cámara de Diputados. Esa instancia alegó que ningún proyecto presentado cuenta con su informe de comisión correspondiente. Desde la semana pasada, se tenía programada, que la Comisión de constitución analice tres proyectos de ley sobre el censo, en horas de la mañana de este lunes, y derive un informe a Diputados, para que esa instancia sesione a las 17.00 de hoy. Sin embargo, no se cumplió con esa proyección. La Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral dispuso un cuarto intermedio la tarde de este lunes sobre la sesión del tratamiento del tema de la ley del censo. El presidente de esa instancia, Juan José Jáuregui (MAS), aguarda que en ese tiempo las tres bancadas de la Asamblea Legislativa puedan llegar a puntos de entendimiento sobre los tres proyectos de ley del censo. “El compromiso de todos los diputados está en poder esperar a que la Comisión concluya su trabajo; estamos esperanzados podamos, luego de haber compartido una serie de interrogantes, ideas y preocupaciones de parte de nuestros colegas diputados, poder nuevamente reinstalar a las 16.00 y tener ya un documento que tenga un avance”, señaló el diputado Jáuregui. En horas de la mañana, la Comisión de Constitución inició el análisis y evaluación de los tres proyectos de ley del censo presentados; luego pasado el mediodía se dictó un cuarto intermedio hasta las 16.00. Añun no se conoce si se retomará la reunión en está jornada. Ahora, la comisión debe ingresar a la fase de conclusiones y remitir un informe a la Cámara de Diputados, instancia que había programado para las 17.00 una sesión para tratar solo el tema del censo, pero por la demora en dicha comisión, suspendió esa sesión. Dos proyectos de la oposición proponen que le censo se lleve en 2023; en cambio la propuesta del MAS es que el censo se realice en marzo de 2024, tal como establece el Decreto Supremo (DS) 4824. Ambas partes aguardan un consenso y se garantice el censo, así como la distribución de recursos y escaños para las elecciones de 2025. “Lo que se tiene que hacer primero es un esfuerzo de concertación para tratar conjuntamente los tres proyectos de ley”, señaló el diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Alarcón. Dijo que CC presentó una nota la semana pasada para que se trate la sesión sin límite de horario y la dispensación de trámites, es decir, que se dispensen todos los procedimientos que obstaculicen un escenario de consenso y concertación, a fin de que se unifique el tratamiento de los tres proyectos y se saque una sola propuesta. El diputado de Creemos, José Carlos Gutiérrez, manifestó que la oposición requiere 11 votos de masistas “patriotas” para que se apruebe un proyecto de ley del censo en el pleno de Diputados. Aguarda que estos 11 masistas sean los legisladores cruceños. “Necesitamos 11 masistas, y esos 11 pueden estar en Santa Cruz, porque ellos también son representantes cruceños”, mencionó. Los cívicos cruceños llevan un mes de paro indefinido exigiendo que el censo se lleve en 2023 y se garantice con una ley la redistribución de recursos y escaños para las elecciones de 2025. El presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, aguarda los resultados en el Legislativo para la aprobación de una ley del censo que garantice el tema de redistribución económica y electoral. “Lo más importante que debemos ver los bolivianos es lo resultados. Los resultados, mientras nos beneficiemos los bolivianos, mientras sean los resultados en septiembre, y podamos tener datos exactos”, indicó.