Gemelos robados en un hospital logran reencontrarse con su mamá 36 años después





21/11/2022 - 17:13:52

Elan y Micah Nardi son unos gemelos que fueron separados de su mamá en Chile, cuando Augusto Pinochet era el dictador de ese país. Han pasado 36 años desde el descarado robo en un hospital y los hermanos pudieron encontrar a la mujer que les dio la vida. El génesis de la historia se sitúa en 1986. La madre biológica se fue con sus bebés a un hospital para visitar a otro de sus hijos, pues estaba enfermo. Allí, alguien se ofreció a cuidarlos y ella accedió sin saber que sería la última vez que los vería. “Cuando trató de encontrar dónde nos estaban cuidando, le cerraron la puerta en la cara", relató Elan a People . El destino de Elan y Micah fue Estados Unidos, donde una familia de Massachusetts los adoptó tras conocer que, supuestamente, la madre de los pequeños no les podía dar calidad de vida y prefería que otras personas se hicieran cargo. Todo era mentira. Así transcurrió la vida de este par de hermanos, que finalmente decidió rastrear sus raíces chilenas. Ayudó también la iniciativa de la madre adoptiva, que vio en 2021 una noticia de un bombero, también del país austral, que había sido separado de sus padres en similares circunstancias. Dos organizaciones dedicada a reencontrar familias sirvieron de puente para el análisis de ADN y conectar a esta madre con sus hijos. Primero se vieron por la plataforma Zoom, luego, en junio, Elan y Micah Nardi llegaron a Chile para la anhelada unión. Por ahora la única barrera es el idioma, pues su español no está bien desarrollado. No obstante, eso pasa a un segundo plano, porque el lenguaje del amor les ha permitido experimentar un cariño genuino. Se calcula que durante la dictadura de Augusto Pinochet, entre 8,000 y 20,000 bebés fueron entregados a familias norteamericanas y europeas a través de una red de adopción ilegal, reseña People.