Una investigación apunta a una nueva hipótesis sobre la muerte de Bruce Lee





21/11/2022 - 17:04:48

Pasarán los años y las décadas, y la muerte de muchos de los grandes iconos de la cultura seguirán siendo motivo de controversia. Bruce Lee forma parte de este elenco de estrellas, y un nuevo estudio apunta sorprendentemente a un elemento esencial en la vida de Lee como hilo conductor de su fallecimiento. De la muerte de Bruce Lee hablamos hace varios años en Gizmodo. Se suponía que era un caso cerrado tras las declaraciones de su esposa Linda, quien harta de tantas mentiras, acabó publicando un artículo en Los Angeles Times (para replicar entre otros a los periodistas del mismo diario) el 17 de agosto de 1998 bajo el título de The Truth Behind Life and Death of Bruce Lee. En el mismo decía lo siguiente: Sin entrar en todos los detalles, permítanme refutar para aquellos que desean saber la verdad: Bruce murió de un edema cerebral causado por hipersensibilidad a un ingrediente de un medicamento de prescripción llamado Equagesic. Esta determinación fue hecha después de una investigación exhaustiva de nueve días por un forense, durante la cual se escuchó el testimonio de patólogos forenses de todo el mundo que habían estudiado todos los tejidos del cuerpo de Bruce. De acuerdo a una nueva investigación, al hombre que hizo famoso el slogan “sé agua, amigo mío”, lo que le pudo llevar a la muerte fue precisamente “beber demasiado agua”. ¿Cómo? Tal y como explican los autores del estudio, comenzaron por revisar los hechos conocidos en torno al día de la muerte de Lee. Una autopsia reveló que su cerebro se había hinchado a 1.575 gramos, que está muy por encima del promedio de 1.400 gramos. Por lo tanto, se concluyó que Lee murió de un tipo de inflamación llamada edema cerebral, que se produjo debido a una reacción extrema a Equagesic. Dicho esto, los investigadores señalan que solo tomó el medicamento después de experimentar dolor de cabeza y mareos, lo que puede indicar que su cerebro había comenzado a hincharse antes de tomar la píldora. Además, dicen que “no se esperaría que el edema cerebral fuera el único hallazgo de la necropsia si de hecho la hipersensibilidad a Equagesic fuera la causa de la muerte”. Según explica el estudio: Ahora proponemos, sobre la base de un análisis de la información disponible públicamente, que la causa de la muerte fue el edema cerebral debido a la hiponatremia. En otras palabras, proponemos que la incapacidad del riñón para excretar el exceso de agua mató a Bruce Lee. Cuando hablamos de hiponatremia hablamos de un problema que surge cuando la ingesta de líquidos supera la capacidad de los riñones para filtrar el agua de la sangre. Por lo general, ocurre cuando una persona bebe una gran cantidad en un período de tiempo muy corto, y aunque no hay evidencia que sugiera que Bruce Lee haya hecho algo así, los autores dicen que podría haber tenido “múltiples factores de riesgo de hiponatremia” y por tanto, podría haber desarrollado la condición “por beber una carga de agua mucho menor”. Teniendo en cuenta muchos otros factores del estilo de vida de Bruce Lee meses antes de morir, finalizan el trabajo explicando que, “en resumen, Lee tenía múltiples factores de riesgo que predisponían a la hiponatremia como resultado de la interferencia con los mecanismos de homeostasis del agua que regulan tanto la ingesta como la excreción de agua. Presumimos que murió de una forma específica de disfunción renal: la incapacidad de excretar suficiente agua para mantener la homeostasis del agua”, zanjan.