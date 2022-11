Shakira y Piqué estuvieron en el mismo lugar y ni se voltearon a ver





21/11/2022 - 16:45:31

Este sábado, el equipo de beisbol Barcelona, al que pertenece Milan, el hijo mayor de Shakira y Piqué , disputó la final y quedaron en segundo lugar, por lo que la artista colombiana le dedicó una tierna felicitación a través de su cuenta de Instagram. Acompañada de una fotografía de la cantante y su hijo escribió: "Felicidades a Milan y su equipo por este gran torneo. Todas las mamis estamos muy orgullosas de ustedes por su perseverancia y dedicación. ¡Bravo Subcampeones de la copa Catalunya Sub10!". La cantante y el ex futbolista coincidieron en la final del torneo de su hijo, pero de acuerdo con Europa Press "no han cruzado la palabra, ni tampoco la mirada, en ningún momento". Según los reportes, Piqué fue el primero en llegar al lugar sin la compañía de su novia Clara Chía. Por su parte, minutos después llegó Shakira con su hermano Tonino, mientras que el ex futbolista estuvo sentado en las gradas, pero al terminar el juego ambos pisaron la cancha para felicitar a su hijo y al equipo. El Club de Beisbol Barcelona compartió algunas imágenes del equipo en su perfil de Instagram, en la que se incluye una foto grupal donde aparecen los papás de los jugadores, en la que también aparecen Shakira y Piqué. Como era de esperarse, no están juntos, pues mientras Gerard se encuentra en un extremo atrás, la intérprete de 'Waka waka' está sentada en la cancha con sus hijos, rodeada de otros niños y otros papás. El encuentro de la ex pareja se da a pocos días de haber llegado a un acuerdo por la custodia de sus hijos. Se espera que Shakira se mude a Miami en enero de 2023 con los niños, pero Piqué podrá visitarlos cada mes durante 10 días como parte de las cláusulas estipuladas. A lo largo de la temporada de béisbol, Shakira fue captada varias veces apoyando a su hijo desde las gradas. Los paparazzi la fotografiaron feliz, brincando e incluso abrazando a otras mamás que también disfrutaban jugar a sus hijos. Piqué también asistió a la mayoría de todos los partidos, pero nunca fueron captados juntos.