Calvo: Lo más importante es el resultado del censo





21/11/2022 - 16:19:41

Los Tiempos.- El presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz dijo este lunes que lo más importante de la ley sobre el censo que se debate en una comisión legislativa, es que garantice la aplicación de los resultados de la encuesta antes de las elecciones de 2025. “Está ahora en manos de la comisión. Creo que lo más importante que debemos ver los bolivianos es justamente los resultados. Mientras sean los resultados en septiembre y podamos tener datos exactos, corroborar en el Tribunal Electoral, donde los recursos que lleguen a las diferentes regiones, tener una cartografía electoral con resultados disgregados”, dijo Calvo a los medios en Santa Cruz. La Comisión de Constitución de la Asamblea Legislativa inició este lunes el análisis de proyectos de ley para el censo, cunado se cumple un mes de paro indefinido en Santa Cruz, región que exige censo en 2023. El MAS, que tiene mayoría legislativa, aunque está dividida en dos bloques, señaló que aprobará una norma pero que ésta respetará el decreto emitido por el presidente Luis Arce, que fija el censo el 23 de marzo de 2024 y la entrega de sus resultados en septiembre del mismo año. “Lo más importante es que también de alguna forma podamos tener la garantía de la democracia que nos sirva ese resultado en el empadronamiento para las elecciones 2025”, dijo Calvo. Aseveró que “si no se aprueba una ley no se daría las garantías al pueblo de que se va a cumplir con el censo, porque así como cambiaron el decreto ahora también lo pueden hacer”. En tanto, indicó que el paro indefinido continúa “mientras no tengamos la garantías de que va a haber un censo y que vamos a recibir todos los beneficios que conlleva el resultado final”.