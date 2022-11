Presidente dice que en Santa Cruz se aplica la política del matonaje y advierte que hará respetar la democracia





Ante una concentración de cooperativistas mineros, el presidente Luis Arce Catacora denunció este lunes que en el paro que ya lleva 31 días en Santa Cruz se aplica una “política del matonaje”, que se vulneran los derechos humanos y advirtió que hará respetar la democracia y el derecho al trabajo de toda la población. “Mientras nosotros trabajamos por hacer parar la economía, superar la pandemia y normalizar las actividades del país, (ellos) se encargaban de desestabilizarnos, de buscar pretextos para continuar un desgaste del Gobierno nacional (…) Lo que ellos buscan es desestabilizar, generar, temor, porque hay la política del matonaje allá en el departamento de Santa Cruz”, acusó Arce durante el acto en la plaza principal de la ciudad de Cochabamba. Dijo que la movilización puso en evidencia el real interés del Comité que era desestabilizar, generar incertidumbre y temor en la población, pero afectando en mayor medida a los sectores de menores ingresos que no pueden cumplir de manera normal con sus actividades en Santa Cruz porque se les impide llegar a sus fuentes de empleo. Arce lamentó que esta lógica parcializada fuera impuesta por esos dirigentes que permitieron “que los ricos sigan trabajando y ganando dinero”, mientras que una gran mayoría del pueblo “estaba despojado de su fuente de ingreso”. Por ello, el jefe de Estado aseguró que quienes alientan el paro son aquellos que “nunca han trabajado” y por ello no entienden el “sufrimiento del pueblo boliviano”. “Así se hace sufrir, en las rotondas cobrando plata por pasar por una calle, se violaron derechos humanos, había gente que necesitaba ir al médico, (pero) no los dejaban. Un abuso al pueblo cruceño”, lamentó. Sin aludir de manera directa a ninguno de los dirigentes promotores del paro, Arce señaló que un verdadero líder “no abusa de su pueblo”, sino que “brinda todo, hasta su vida por el pueblo”. Recordó que ellos fueron parte del gobierno de facto de 2020 que llevó al país a una crisis, dejó las arcas del Estado “sin plata, endeudada y destruida”, pero que, gracias al voto del pueblo boliviano, que decidió recuperar la democracia, se puedo revertir. “Estén seguros que el Gobierno nacional va hacer respetar la democracia y va hacer respetar este derecho al trabajo de todas y todos los bolivianos”, le aseguró Arce.