Su gato le hace caer y sufre heridas como si hubiera tenido un accidente de coche





21/11/2022 - 11:08:06

Un hombre del Reino Unido sufrió graves heridas tras tropezar con su mascota y caerse por las escaleras. Como consecuencia del accidente, Chris Rowley, un músico profesional de 59 años, pasó 14 horas en el suelo rodeado de sangre sin poder moverse, informó este lunes Mirror. "No puedo recordar mucho, solo caer rápido; fue rápido y terminó en segundos, luego ya estaba en el fondo", dijo Rowley al medio explicando su caída, que tuvo lugar el pasado 23 de octubre en su domicilio de Countesthorpe, unos 130 kilómetros al noroeste de Londres. Según el accidentado, su pesadilla empezó cuando su mascota, un gato de raza esfinge llamado Eric Morecambe, saltó a sus piernas con ánimo de jugar. Eso hizo que el dueño del animal perdiera el equilibrio, se cayera por las escaleras y sufriera lesiones que lo incapacitaron para moverse. No fue hasta la mañana siguiente que Rowley fue auxiliado por su cónyuge, Jackie, quien la noche del accidente estaba trabajando. Esta encontró a su esposo en el piso rodeado de sangre y pidiendo ayuda. De acuerdo con Mirror, las heridas de Rowley son equiparables a las de una víctima de accidente automovilístico. Se rompió nueve costillas y sufrió múltiples fracturas en la espalda, cuello y cráneo. Además, encontraron sangre en sus pulmones. "No puedo explicar el dolor. Me di cuenta de que también me había cortado la cabeza, no sabía cuánto hasta que vi la sangre y luego me dijeron sobre las otras heridas que tenía", cuenta el británico.