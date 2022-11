¡Están jugando con fuego!: Fuertes explosiones en la zona nuclear de Zaporiyia controlada por Rusia





21/11/2022 - 10:46:58

BBC Mundo.- Más de una docena de poderosas explosiones se registraron desde el sábado por la noche cerca de una enorme planta de energía nuclear ocupada por Rusia en el sur de Ucrania. El jefe del organismo de control nuclear de la ONU, Rafael Grossi, hizo un llamado urgente al cese de los combates en la planta de Zaporiyia, la más grande de Europa. "Quienquiera que esté detrás de esto debe detenerse de inmediato", dijo. "¡Están jugando con fuego!" La planta se encuentra a la vera del río Dnipro, frente de batalla en la guerra. El ejército ruso acusó a las fuerzas ucranianas al otro lado del río de bombardear el área bajo su control. No hubo una versión inmediata de los ucranianos, que sugirieron previamente que las fuerzas rusas bombardearon el área a pesar de tener sus tropas allí. El área alrededor de la planta, incluida la cercana ciudad de Energodar ocupada por los rusos, había estado bajo ataque durante meses, pero hubo un período de calma antes de las nuevas explosiones este fin de semana, que continuaron hasta el domingo por la mañana. El argentino Rafael Grossi, que dirige la Agencia Internacional de Energía Atómica, dijo que atacar la zona de la planta nuclear es "jugar con fuego". Supervisores de la organización dirigida por Grossi, la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA), presenciaron algunas de las explosiones desde sus ventanas. Citando información proporcionada por funcionarios de la planta controlada por Rusia, el equipo de la OIEA dijo que hubo daños en algunos edificios, sistemas y equipos en la zona, pero nada "crítico para la seguridad nuclear". No se reportaron víctimas. "Las noticias de nuestro equipo ayer y esta mañana son extremadamente perturbadoras", dijo Grossi. "Ocurrieron explosiones en la zona de esta importante planta de energía nuclear, lo cual es completamente inaceptable", agregó. Grossi pidió una vez más a las dos partes en conflicto que acuerden e implementen una zona de seguridad y protección nuclear alrededor de la planta lo antes posible. "No me rendiré hasta que esta zona (de seguridad) se haya convertido en una realidad", dijo. "Como demuestra el aparente bombardeo en curso, se necesita más que nunca". Los medios estatales rusos citaron a un funcionario del operador de energía nuclear ruso Rosenergoatom diciendo que se habían disparado 15 proyectiles contra la planta que cayeron cerca de una instalación de almacenamiento de desechos nucleares secos y un edificio que alberga combustible nuclear gastado fresco, pero no se detectaron emisiones radiactivas. La planta fue invadida por las fuerzas rusas unas semanas después de que Moscú invadiera Ucrania el 24 de febrero. Rusia anexó la región de Zaporiyia y otro territorio ucraniano en septiembre, pero se vio obligada a retroceder en el campo de batalla en el sur, especialmente en la región de Jersón, y los dos ejércitos se enfrentan de cada lado del río Dnipro.