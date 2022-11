Fuerte sismo deja decenas de muertos en Indonesia





21/11/2022 - 10:40:08

Un sismo de magnitud 5,4 se produjo en la provincia de Java Occidental y sacudió los edificios de Yakarta, la capital indonesia, informó la agencia meteorológica y geofísica (BMKG). Se habla de entre 20 y 40 muertos. La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia (BMKG) informó inicialmente de un sismo de 5,6 en la escala de Richter, pero el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) registró el terremoto con una magnitud de 5,4. El epicentro del terremoto se produjo este lunes (21.11.2022), en tierra, cerca de la ciudad de Cianjur, en Java Occidental (con casi 50 millones de habitantes y a unos 75 kilómetros al sureste de Yakarta), a una profundidad de 10 kilómetros (6,2 millas), según la BMKG, que agregó que no había potencial para un tsunami. La jefa de BMKG, Dwikorita Karnawati, habló con los periodistas en el edificio parlamentario y aconsejó a las personas que permanezcan al aire libre en caso de réplicas. Suko Prayitno Adi, del BMKG, dijo que las autoridades estaban revisando el alcance de los daños causados ​​por el sismo.



Al menos 20 muertos y 300 heridos "La información que tengo hasta ahora, solo en este hospital, es de unos 20 muertos y al menos 300 personas que están recibiendo atención. La mayor parte de ellos tienen fracturas por haber quedado atrapados en las ruinas de los edificios", dijo Herman Suherman, responsable de la administración de Cianjur, la ciudad más afectada, al canal Metro TV. Además, se reportan importantes daños en residencias e infraestructuras. Al menos 44 personas murieron en un terremoto que sacudió el lunes la principal isla de Indonesia, Java, dijo un portavoz local a la AFP. "Hay decenas de personas muertas. Cientos, quizás miles de casas quedaron dañadas. Por ahora, 44 personas murieron", indicó a la AFP Adam, portavoz de la administración local de Cianjur (a unos 110 km al sudeste de la capital Yakarta), y que como muchos indonesios sólo tiene un nombre. Edificios evacuados en Yakarta Algunas personas evacuaron las oficinas en el distrito comercial central de Yakarta, mientras que otras informaron haber sentido temblar los edificios y ver moverse los muebles, según confirmaron testigos a la agencia de noticias Reuters. De acuerdo con declaraciones al canal de noticias Metro TV, la gente salió corriendo de sus casas, algunos desmayándose y vomitando a causa de los fuertes temblores. Por el momento, no se registraron ni víctimas ni daños importantes en la capital. Indonesia registra a menudo terremotos por encontrarse en el "cinturón de fuego" del Pacífico. Decenas de muertos y centenares de heridos en Indonesia tras un sismo de magnitud 5,6 Un fuerte sismo de magnitud 5,6 se ha registrado este lunes en la provincia indonesia de Java Occidental, según datos de la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia (BMKG). El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 10 kilómetros y su epicentro se localizó a unos 10 kilómetros de distancia de la ciudad de Cianjur. Citando datos de la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia (BMKG) y hospitales locales, el jefe de la administración de Cianjur, Herman Suherman, ha confirmado la muerte de 56 personas y ha señalado que hay alrededor de 700 heridos, principalmente con fracturas ocasionadas por golpes sufridos durante las destrucciones causadas por el terremoto. En el distrito de Cianjur, centenares de casas resultaron dañadas, según las autoridades locales. En Yakarta, la capital del país, temblaron edificios. Mientras, en la regencia de Bogor, en las inmediaciones de Yakarta, varias viviendas sufrieron daños. En particular, residentes locales reportaron la aparición de grietas. No obstante, los meteorólogos indican que no hay riesgo de tsunami.