31 días de paro: Tres frentes opuestos, negativa a tocar la fecha y veto de Evo a cualquier ley, antesala de un posible fin al conflicto





21/11/2022 - 09:47:47

Con tres frentes completamente opuestos –renovadores, evistas y oposición–, la negativa a cambiar la fecha del censo a 2023 y la instrucción de Evo Morales a su bancada a no aprobar ninguna ley, se convierten en la antesala de una posible solución al conflicto por el censo y el fin a 31 días de paro en Santa Cruz- Según Página Siete, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados tratará este lunes desde las 11:00 un proyecto para elevar a rango de ley el Decreto Supremo 4824, que fijó el censo para marzo de 2024, pese a que los cívicos cruceños ratificaron su pedido de 2023, algo que el titular de la Cámara Baja, Jerges Mercado, descartó ayer. Los parlamentarios del ala arcista están de acuerdo con una ley del censo en 2024; los opositores piden que la ley diga 2023, en tanto que los evistas no quieren ninguna norma porque insisten con el decreto 4824. Estas 3 posiciones completamente opuestas ponen en peligro cualquier posible solución al conflicto. Mercado, presidente de la Cámara Baja, confirmó ayer que la Comisión de Constitución abrirá a las 11:00 el debate sobre un proyecto, de los cinco que se presentaron, para elevar a rango de ley el DS 4824 que fijó para el 23 de marzo de 2024. A las 17:00 ingresará a la sesión y se aguarda que por la noche sea aprobado por los diputados. “La ley tiene tres elementos: ratifica lo que dijo el decreto supremo respecto a censo el 23 de marzo de 2024, también la distribución de recursos que se haría a partir de septiembre (del mismo año) y se complementa con la aplicación de los resultados para las elecciones de 2025”, explicó el diputado cruceño del Movimiento Al Socialismo (MAS) sin dar más detalles. Habían sido presentados cinco proyectos. No se habla de “censo 2023” “Me parece una postura intransigente (la petición de 2023), porque en las comisiones técnicas ya se ha demostrado que no es factible hacerlo antes. Me parece una postura fuera de lugar”, aseveró Mercado al canal estatal Bolivia TV. El sábado y luego de una reunión entre los parlamentarios cruceños y el Comité Interinstitucional, su titular, Vicente Cuéllar, ratificó el pedido de censo para el próximo año. “Hoy (el sábado) se ha decidido mantener una unidad férrea en torno al censo 2023”, dijo Cuéllar, informa Página Siete. Ante ello, el presidente de Diputados agregó: “En el cabildo (del domingo 13) prácticamente se aceptó que sea en 2024, las preguntas que se formularon ahí no tenían que ver con la fecha de realización, tenían que ver con la ley y lo que dice el Decreto Supremo (4824) sobre la realización del censo el 23 de marzo de 2024”. Morales recomendó no aprobar la ley del Censo El líder del Movimiento al Socialismo (MAS) Evo Morales se reunió este domingo con diputados del bloque radical para analizar diversos temas, entre ellos el debate de la ley del Censo en la Cámara Baja, en su red Twitter recomendó a los asambleístas que no aprueben la norma porque será desautorizar la palabra del presidente Luis Arce, publica El País. “Reiteramos nuestra exhortación a diputados y senadores a hacer respetar la palabra y autoridad constitucional del hermano presidente @LuchoXBolivia. No es posible que coincidan con la derecha para aprobar una ley del censo, pese a que ya existe un DS firmado por el presidente”, escribió en su cuenta de twitter. Más temprano, en el municipio de Villa Tunari en Cochabamba el exmandatario sostuvo un encuentro donde solo participaron los parlamentarios del bloque evista, entre ellos Gualberto Arispe, Bertha Acarapi, Gladys Quispe, Danny Rojas y Héctor Arce. Al respecto, el diputado Daniel Rojas que asistió a la reunión confirmó a la ANF que en ese encuentro se analizó el tema del censo y el debate de una norma en la Cámara de Diputados. Aunque indicó que el exmandatario no dio ningún lineamiento para su rechazo o aprobación. “Hemos tratado ese tema en la reunión y los colegas diputados han indicado que no es correcto que sea elevado a rango de ley a capricho de algunos parlamentarios de Santa Cruz. De ninguna manera, no hay ningún lineamiento, no nos dijo que apoyemos o no apoyemos. Solo se ha hecho un análisis del tema y los colegas diputados han expuesto sus observaciones”, explicó. En otro mensaje, el exmandatario manifestó que aprobar la norma es un golpe moral del legislativo hacia el ejecutivo. Recordó que la asignación de escaños le corresponde al Órgano Electoral, por tanto, advirtió que si aprueban una norma que signifique la perdida de curules generará cuestionamientos en sus regiones. “Aprobar esa ley es como decir que no hay Gobierno ni gabinete. Es un golpe moral e institucional del Legislativo al Ejecutivo. Asignar escaños es competencia del @TSEBolivia. Los legisladores que aprueben una ley que derive en pérdida de escaños serán repudiados en sus regiones”, precisó.

Oposición plantea censo 2023 Ahora bien, los parlamentarios cruceños de oposición de las alianzas Creemos y Comunidad Ciudadana (CC) acordaron, en la antesala, cerrar filas e ir a La Paz con un único discurso: que la consulta nacional se concrete en 2023, publica Opinión. Ha sido el diputado Erwin Bazán -de la agrupación que llevó a la victoria a Luis Fernando Camacho- quien confirmó en la previa sobre esa suerte de unión. “Son conscientes en el Comité Interinstitucional de la situación difícil, la situación en desventaja (en la) que están los parlamentarios de Santa Cruz, pero lo valorable es que se ha cerrado filas entre absolutamente todos los que son de oposición”, indicó. Tentó, también, a sus pares del oficialismo a sumarse y “luchar por los intereses del departamento de Santa Cruz”. “Y la esperanza de que parlamentarios del MAS (Movimiento Al Socialismo) que son de Santa Cruz… ojalá puedan cerrar filas por los intereses del departamento”. Se quejó, puesto que entiende que en su tiempo de gestión ha sido difícil conseguir cambios. “En los dos años de ejercicio parlamentario que llevamos los de oposición, no se ha logrado cambiar una coma porque el MAS suele imponer su rodillo, pero hay una unidad de los parlamentarios de Santa Cruz para encarar el trabajo del lunes en La Paz”. Ya lo había anticipado, el sábado en la noche, el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) y miembro del Comité Interinstitucional del oriente, Vicente Cuéllar, quien entonces apuntó a una “unidad férrea” para defender la propuesta de 2023. “Sabemos que el lunes tienen un gran trabajo. Por eso se decidió mantener una unidad férrea en torno al Censo 2023", había dicho, en conferencia de prensa, con el cívico Stello Cochamanidis a su lado. 31 días de paro Santa Cruz cumple este lunes 31 días de indefinido demandando censo 2023, mostrando el pueblo cruceño una férrea voluntad incluso de seguir adelante con el paro en caso de que en la ALP no se dé vía libre a la ley que reclama Santa Cruz. Encuestas en diversas páginas de las redes muestran que la gente, a pesar a todos los problemas, la falta de dinero y la cercanía de la navidad, está dispuesta a continuar con el paro hasta que el decreto de Luis Arce se convierta en Ley y garantice la realización de ese evento. "Ya hemos aguantado un mes, se ha logrado mucho, pero aún no es suficiente, dice la gente en las redes sociales. También es cierto que la mayoría de la gente ya da como una gran victoria censo en 2024 con entrega de resultados definitivos en septiembre y aplicación de la redistribución de recusos y escaños parlamentarios para cada departamento. Este lunes, los asambleístas evistas, arcicistas y opositores tienen la oportunidad de solucionar este conflicto que se ha prolongado por 31 días. La gente espera en las calles.