Jauregui: Ya no es pertinente hablar sobre la fecha del censo porque esto ya ha sido resuelto





21/11/2022 - 09:25:17

Erbol.- El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Juan José Jauregui (MAS), dijo que este domingo que ya no es pertinente hablar de cambiar la fecha del censo a través de una ley, porque no sería constitucional y porque todas las preocupaciones del comité interinstitucional de Santa Cruz ya fueron atendidas por el decreto supremo 4824. Tanto Jauregui como el jefe de bancada de Comunidad Ciudadana (CC), Enrique Urquidi, participaron del programa Hagamos Democracia de la red Erbol, donde analizaron las posibilidades de solucionar el prolongado paro cívico de Santa Cruz que ha superado los 30 días exigiendo censo 2023, en lugar del 23 de marzo de 2024 dispuesto por el presidente Luis Arce. El diputado oficialista anunció que este lunes a partir de las 11 de la mañana, la Comisión hará un análisis constitucional de las propuestas que llegaron para cambiar la fecha del Censo Nacional de Población y Vivienda y otras para dar certidumbre sobre el empadronamiento en la fecha definida por el DS 4824. Jauregui explicó que el comité interinstitucional envió al INE una propuesta técnica para acortar los tiempos y en la página 24 dijo que, si el censo se realiza el 2024, habida cuenta que en septiembre de 2025 estaríamos transitando a una elección general, sería difícil que en la gestión 2026 se haga la asignación de recursos y lo más probable sería que recién el 2027 las gobernaciones y universidades podrían disponer de los nuevos recursos. Explicó que el gobierno, atendiendo esa preocupación y las sugerencias de las reuniones técnicas ha visto por conveniente desarrollar el censo el 23 de marzo de 2024, pero también garantizar, en base a los resultados preliminares oficiales, la distribución de recursos de coparticipación tributaria y la distribución de escaños parlamentarios. Sostiene que con esa información se puede garantizar el cumplimiento del compromiso del DS 4824, así como la distribución de recursos de coparticipación tributaria y en el mes de septiembre de 2024 se enviará la información de cuántos bolivianos somos para que el Tribunal Supremo Electoral inicie el proceso de redistribución de escaños y la reconfiguración de las circunscripciones uninominales, si corresponde, y así garantizar que en la gestión 2025 el país pueda ir a las elecciones con otro escenario de distribución de diputados. “Estos hechos atienden la preocupación del cabildo del 13 de noviembre de la ciudad de Santa Cruz y creemos que ya no es pertinente volver a hablar el tema de la fecha porque esto ya ha sido resuelto y, en consecuencia, si la preocupación era recursos en la gestión 2025 ya está resuelto y lo único que necesitamos dar certidumbre porque es la preocupación de los sectores movilizados”, manifestó. Dijo que luego de haberse promulgado el DS 4824, las primeras declaraciones de los dirigentes cívicos eran de incredulidad sobre la realización del censo y por eso exigían que se eleve a rango de ley. “Normativamente no se puede hacer eso, porque estamos tratando de un régimen competencial, pero sí podemos, bajo otra redacción, garantizar la preocupación de todos los sectores movilizados con la redacción del articulado único que también ha sido presentado por la bancada de Santa Cruz del MAS”. CC VE MAL INICIO Urquidi manifestó que, si el gobierno abandona la lógica de querer imponerse a Santa Cruz, se puede resolver el problema del paro. No obstante, expresó su preocupación porque hasta ahora el gobierno y el MAS se han manejado con esa línea sin tomar en cuenta otros puntos de vista de las regiones que abandonaron las mesas técnicas de Trinidad. Explicó que la otra preocupación es que el presidente de Diputados, Jerjes Mercado, dijo que se va a discutir en torno a la propuesta del MAS y esto significa que no hay una apertura real al diálogo y al consenso. “Si voy a empezar diciendo que aquí nos sentamos en esta mesa, pero solamente vamos a discutir en torno a lo que yo pienso y yo digo, creo que es el peor camino y la peor forma de iniciar y dar señales que la ciudadanía está esperando de parte de la Asamblea”, manifestó. Aguarda que esa actitud cambie porque de lo contrario el camino está equivocado y no es lo que la ciudadanía está esperando por un censo creíble y sirva como base fundamental para generar políticas públicas y que los resultados aplicables antes de las elecciones de 2025.