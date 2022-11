Qatar y Ecuador abren la Copa del Mundo 2022





20/11/2022 - 11:23:30

Qatar, país anfitrión y debutante en la Copa del Mundo 2022, y Ecuador, seleccionado conducido por el argentino Gustavo Alfaro, protagonizan este domingo el partido inaugural de la 22da. edición del torneo organizado por la FIFA. El puntapié inicial será a partir de las 13 de Argentina, con el arbitraje del italiano Daniele Orsato, en el estadio Al Bayt, que tiene capacidad para 60.000 espectadores y uno de los diseños más innovadores con la estructura de las tradicionales tiendas de la región del Golfo. Televisan la TV Pública y Directv Sports. Para Orsato se trata de la primera experiencia en una Copa del Mundo y estará acompañado de Ciro Carbone y Alessandro Giallatini como asistentes. En el VAR se encontrará Massimiliano Irrati. El grupo A se completa con Senegal y Países Bajos, que se enfrentarán el lunes a las 13 en el estadio Al Thumama. Debut absoluto del anfitrión Luego de poco más de cuatro años después de la conquista de Francia en Rusia 2018, la competencia más importante de la FIFA comenzará con el debut absoluto de un país anfitrión, algo que no pasaba desde Italia 1934. El vigente campeón de Asia intentará no repetir el caso de Sudáfrica, que fue el único local de la historia en quedar eliminado en fase de grupos. La "Tri", sin embargo, iniciará su cuarta participación mundialista (2002, 2006 y 2014 las anteriores) envuelta en la polémica por la ausencia del defensor Byron Castillo. A dos semanas del debut, el TAS falló en contra de la Federación Ecuatoriana de Fútbol en el caso que denunció Chile por documentación falsa y, si bien no descalificó al equipo de Alfaro del Mundial, provocó la desvinculación del futbolista de la lista para evitar posibles sanciones a futuro. En uno de los cuatro representantes sudamericanos del Mundial también podría debutar el arquero Hernán Galíndez, oriundo de Rosario pero nacionalizado ecuatoriano desde 2019. A los 35 años, el ex Rosario Central y flamante campeón de Ecuador con Aucas compite la titularidad con Alexander Domínguez, quien tuvo un paso por Vélez Sarsfield y es uno de los tres del actual plantel que estuvieron en Brasil 2014. En el plantel ecuatoriano hay dos futbolistas que juegan en la Liga Argentina como el mediocampista Alan Franco, de Talleres de Córdoba, y Djorkaeff Reasco, de Newell's Old Boys de Rosario. Qatar tiene su estreno mundialista con la mejor generación de su historia que es dirigida por el español Félix Sánchez, un DT con la filosofía de La Masía de Barcelona. El proyecto iniciado en la fructuosa academia Aspire alcanzó su punto más alto con el título de la Copa Asia 2019 tras vencer en la final a Japón (3-1). Ese mismo año, Qatar sumó experiencia y roce internacional en la Copa América de Brasil (compartió grupo con la Argentina), en 2021 llegó hasta las semifinales de la Copa de Oro de Concacaf y terminó tercero en la Copa Árabe. La esperanza de los "Al Annabi" está puesta en el delantero Almoez Ali, de 25 años, goleador de la Copa Asiática con nueve tantos (récord) y dirigido por el argentino Hernán Crespo en Al Duhail de la liga local. En la previa no se avizora un partido con propuestas ofensivas ya que ambos equipos tienen como premisa principal cuidar el arco propio. Qatar fue campeón de la Copa Asia con apenas un gol en contra y durante la larga preparación que realizó durante el último año solo perdió dos de los 18 amistosos. Del otro lado, Ecuador atraviesa una preocupante sequía ofensiva ya que marcó dos goles (uno de penal) en los últimos seis encuentros. El otro dato es que históricamente los partidos inaugurales no suelen tener muchas emociones. Desde Inglaterra 1966 hasta Argentina 1978 hubo cuatro empates sin goles en fila, luego entre España 1982 y Corea-Japón 2002 hubo seis triunfos por la mínima aunque también estuvieron los que fueron en contra de la regla como Alemania 4- Costa Rica 2, en 2006, y la goleada de Rusia sobre Arabia Saudita por 5-0 en la última edición.