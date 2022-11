Emerge una bancada arcista, tras golpes, amenazas y una demanda de los evistas





Página Siete.- En una de las recientes sesio nes, legisladores inconformes subieron a la testera y hasta rodearon al presidente de la Cámara de Diputados, Jerges Mercado, quien pidió en más de una oportunidad orden. Sin embargo, esta vez no eran los opositores los protagonistas. No. Ellos, desde sus curules, miraban con asombro por la paradoja, ya que, en anteriores oportunidades, ellos eran los protagonistas de situaciones similares. Ahora se trataba de legisladores evistas que reclaman porque –según ellos– no se respetaron sus listas para las comisiones. Aquello ocurrió el miércoles, pero esa situación se sumó a otras que dan cuenta de que después de golpes, amenazas y hasta una demanda de los evistas, emergió una bancada arcista. Muestra de aquello también son los siguientes sucesos: el 25 de octubre, el ala renovadora, con respaldo del presidente Luis Arce, eligió como jefe de bancada al diputado Andrés Flores; el 4 de noviembre, Mercado, quien fue respaldado por los renovadores, fue elegido como presidente de Diputados, y el 16 de noviembre se impusieron los “arcistas” a los evistas en la conformación de las comisiones. Previamente al surgimiento de este bloque alineado a Arce, la pugna del MAS pasó de los insultos a los golpes, a las amenazas de pasarse al bando opositor y hasta la presentación de una demanda. En ese marco, en la segunda sesión de noviembre ocurrieron tres hechos clave: el diputado Rolando Cuéllar, del ala renovadora, denunció que Gualberto Arispe lo agredió; el diputado Ramiro Venegas, evista, advirtió con “pasar a oposición”; y un grupo de legisladores evistas interpuso una denuncia contra la diputada del MAS Miriam Martínez por reinstalar la sesión en la que se eligió a Mercado como titular de Diputados. El diputado Cuéllar, uno de los principales exponentes del ala renovadora, confirmó el surgimiento de una bancada “arcista”, con las metas de dar estabilidad y gobernabilidad, desde el Legislativo, al presidente Arce, y “precautelar” por su gestión. “Se ha venido conformando con la mitad que tenemos todos los diputados en estos dos años de gestión. Hemos hecho amistad con todos los diputados de los ocho departamentos”, dijo. La primera acción nítida de la emergencia de este bloque data de fines de octubre y fue la elección de Deisy Choque, del ala renovadora, como jefa de bancada del MAS Santa Cruz, y del propio Cuéllar como subjefe. “De ahí viene el ala renovadora, desde Santa Cruz (...). Hemos visto el Chapare cómo en esta última gestión ha estado interpelando a ministros, comportándose como un opositor. En ese momento, muy preocupados, hemos tenido reuniones con varios departamentos y ustedes han visto el resultado”, indicó. Correlación de fuerzas En las elecciones de 2020, el MAS logró 75 diputados. La cámara está compuesta por 130. Los proyectos deben aprobarse por mayoría absoluta (66 votos). Cuando los legisladores evistas presentaron una demanda por la reinstalación del pleno de Diputados para elegir a Mercado indicaron que lo hicieron en representación de 35 legisladores. Sin embargo, Cuéllar señaló que, del total de diputados, al menos 15 son del ala “radical”. “Si nos vamos por departamentos, ellos son minoría”, afirmó. Giovani Alfonsín, exsenador del MAS, consideró que “es evidente que hay una fractura en el Legislativo, dentro de la bancada del MAS”. Explicó que, si se hacen sumas, resulta que aproximadamente los que apoyaron la candidatura de Mercado son unos 35 diputados, que son “luchistas”, y que por lo tanto quedan unos 30 diputados del ala considerada dura. “Si vemos, es casi mitad-mitad y hay que hacer notar que, para aprobar una ley en Diputados, compuesta por 130 miembros, necesitas la mitad más uno, simple mayoría. O sea, necesitas 66 diputados y ahora la parte que apoyó a Jerges tiene más o menos 35, casi les falta 30 más para tener mayoría. Entonces, me parece un escenario complejo el que tiene ahora el presidente de la Cámara de Diputados”, dijo Alfonsín. Adriana Rodríguez Rengel, politóloga de la UMSA, considera que la presencia de un ala identificada con el presidente Arce en el Legislativo “muestra un desgaste natural de la vida” de cualquier partido político. “El peso específico que viene ganando esta ala arcista, muestra un ejercicio real del poder. “Los partidos en nuestro entorno boliviano tienen vigencia mientras estén en ejercicio del poder, sólo están vigentes y tienen fuerza en la medida que compartan el poder, considerando que su aparición es circunstancial o itinerante en periodos electorales, como es el caso de los partidos de oposición”, aseguró. Respecto a la gobernabilidad de Arce, Alfonsín indicó que, si se hace números, es preocupante. “Si la bancada del MAS llega a dividirse, obviamente que es muy riesgoso para la estabilidad de la Asamblea”, comentó. Explicó que en las dos anteriores legislaturas, la bancada oficialista de 75 diputados trabajó de forma “monolítica” para respaldar la gestión de Arce, lo que le garantizó una gobernabilidad política desde la Asamblea. Pero, hoy, otro es el panorama. Consideró que se deben diferenciar dos momentos: el primero, el “momento electivo”, cuando se registran las definiciones en torno a bancadas, directivas y comisiones. El segundo: el trabajo legislativo propiamente dicho, el cual está en las puertas. “Hay que ver cómo la bancada del MAS evoluciona, cómo actúa al empezar a tratar y debatir las normas”, comentó.