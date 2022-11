Gualberti: El pueblo cansando pide paz y solución rápida al conflicto del censo y no grupos de choque





20/11/2022 - 08:58:34

Erbol.- El arzobispo emérito de la ciudad de Santa Cruz, monseñor Sergio Gualberti, exhortó este domingo a las autoridades de gobierno a escuchar el clamor general del pueblo cansando que pide paz y solución rápida al problema del censo y no grupos de choque que generan confrontación y heridos. Gualberti, quien ofició la misa en reemplazo del arzobispo de Santa Cruz, René Leigue, dijo que la construcción de la paz implica romper con el mal, liberar el corazón de los sentimientos de odio y rencor, dejar a un lado las palabras y gestos que inciten a la violencia y dejar caer de las manos las armas fratricidas. Manifestó que todos de acuerdo a su responsabilidad y oficio, tienen que ser constructores de paz con miras al bien común, en particular las autoridades y las instituciones del Estado, que escuchen la voz de un pueblo sufrido y cansado, que pide una solución rápida y constitucional al conflicto por el censo. Afirmó que el pueblo pide respeto de la vida y una convivencia en paz y no amenazas, no grupos de choques ni confrontaciones con sus secuelas de dolores, heridos y muertos. Sostuvo que el ejercicio del poder político no puede estar al servicio de acciones autoritarias y autocráticas, sino al servicio del pueblo. Recordó que Jesús, cuando estuvo acosado por sus verdugos, dijo que vino a instaurar el reino del padre, el reino de la verdad la vida, de la santidad y de la gracia. Indicó que el reino de la justicia, del amor y la paz, son las rocas firmes sobre las cuales se construyen las relaciones pacíficas y duraderas con Dios, entre nosotros y con el prójimo. El prelado señaló que ese reino de paz, no cualquier paz; la paz donde Dios, para que todos sus hijos tengan vida plena y vivan unidos en fraternidad y solidaridad dio su vida; esta es la paz necesaria y urgente en nuestro país, manifestó.