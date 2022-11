Hay coincidencia en que si se aprueba la Ley del Censo el paro se puede levantar este lunes





19/11/2022 - 22:01:11

El primer vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Fernando Larach y el gobernador Luie Fernando Camacho, coinciden en que el paro podría ser levantado este lunes sin necesidad de recurrir un cabildo, si es que se aprueba la Ley del censo como han asegurado los parlamentarios. Larach afirmó este sábado que el paro puede ser levantado sin necesidad de cabildo, si la Ley del Censo se aprueba el lunes en la Asamblea Legislativa, publica la red Erbol. Dijo que esperarán el trabajo de la comisión de Constitución porque hay proyectos que plantean realizar el censo 2023 y otros el 2024 y aguardan que el compromiso público asumido por el presidente de la Cámara de Diputados Jerjes Mercados se pueda materializar el lunes por el bien de la economía. Explicó que, si se aprueba y se promulga la Ley, la decisión de suspender el paro la tiene Rómulo Calvo tal como él mismo lo afirmó, aunque la dirigencia cruceña prefiere esperar cómo sale la ley. Mientras tanto el paro indefinido que ya cumplió 29 días continúa, comentó a la red Unitel. Mientras que el gobernador Luis Fernando Camacho, reiteró que la determinación de si se suspende o no el paro, depende solamente del presidente del Comité Interinstitucional. Aunque, dijo que, si hay la solución y se logra el objetivo obviamente que suspenderán el paro, publica Página Siete. “Yo creo que de entrada hemos ganado bastante, de repente no del todo pero estoy hablando del decreto en sí, no estoy hablando de lo que vaya a salir en la ley. Con el decreto (4824) en sí, por lo menos tenemos resultados para el 2024, que era lo que nos interesaba para poder distribuir los escaños y distribuir los recursos”, dijo el gobernador. No obstante, dijo que no ha terminado la lucha, ya que la gente está pidiendo un censo 2023, por lo tanto, la decisión de si se levanta o se continúa la medida de presión es tuición de Cuéllar.