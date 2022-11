Quintana destroza a universidades públicas y pide al gobierno a mandar preso a Camacho a Chonchocoro





19/11/2022 - 21:47:04

El Exministro de Evo Morales, Juan Ramón Quintana, no ahorró adjetivos para destrozar a las universidades Mayor de San Andrés, San Simón, San Francisco Xavier y Gabriel René Moreno y demandó al gobierno a no ser débil y enviar a Luis Fernando Camacho a la cárcel de Chonchocoro. El exministro de la Presidencia atacó a las universidades públicas, acusándolas de estar minadas de corrupción, mediocridad, supremacía racial y no dar verdaderos aportes a la sociedad para resolver sus problemas, pese a tener financiamiento del Estado, publica El País. Durante su intervención en una denominada conferencia magistral, organizada por la Unibol Quechua “Casimiro Huanca” en el Trópico de Cochabamba, Quintana no ahorró adjetivos para destrozar a las universidades Mayor de San Andrés, San Simón, San Francisco Xavier y Gabriel René Moreno. Sostuvo que Evo Morales - a quien rato antes lo definió como estadista y líder indiscutible – creó la Universidad Indígena para producir filosofía destinada a fortalecer la revolución del proceso de cambio y colocar el poder del conocimiento al servicio de una revolución indigna y de una revolución nacional popular. Manifestó que Morales apostó por esa alternativa porque sabía que la UMSA, San Simón y San Francisco no iban a producir ninguna filosofía política y ningún soporte ideológico, porque esas universidades vienen de la colonia, están sobrecargadas de una mentalidad colonial, racista, supremacista que colocan el conocimiento al servicio del poder. Dijo que no quería la universidad como una industria de profesionales, sino como una trinchera de conocimiento vinculada a la memoria y a la producción, de transformar la sociedad desde sus raíces y rechazaba a la universidad anglosajona porque margina a los indios del acceso al conocimiento científico. En su lectura, las universidades públicas “están minadas de mediocridad, de corrupción, no tienen futuro, no tienen horizonte. Las universidades se han acoplado el año 2019 al golpe de estado, son parientes cercanos al neofascismo ¿De dónde han sacado la Unión Juvenil Cruceñista, a los violentos de la Resistencia K’ochala, a la residencia de La Paz? ¿De dónde han reclutado gente? Pregunten al rector Waldo Albarracín que se puso al servicio del fascismo y golpismo el 2019”, afirmó. Quintana recomendó a los estudiantes de la universidad indígena no pedir autonomía porque no se puede repetir esa experiencia corrupta, ideológicamente retrograda de las universidades que tienen autonomía. “No se equivoquen en pedir autonomía. La autonomía no es ninguna garantía de nada. ¿Cuánto sirven las universidades públicas hoy en día al desarrollo del conocimiento? ¿Dónde está la marca registrada de la UMSA, de la René Moreno? ¿Dónde están sus patentes de sus grandes inventos para resolver el problema de la sociedad? Manan kanchu, no hay”, dijo de manera categórica. En su eufórico discurso, indicó que la autonomía solo ha posibilitado hacer negocios y negocios y dio demasiada posibilidad de corromper y la universidad indígena no puede seguir ese camino del envilecimiento y de la supremacía racial. “Vayan a ver. Al Doria Medina lo lleva al UMSA a dar charla; al Doria Medina ¡Imagínense! A un ladronzuelo, a un delincuente de cuello blanco, a un criminal que ha destruido este país, lo llevan como conferencista a una universidad. Compañeros párenla, póngase hielo en la cabeza. Deténganse, están yendo un precipicio, están gastando la plata en la reproducción de un proyecto neoliberal que está fracasado. Utilizan los libros del Carlos Mesa de historia y hasta ahora no tenemos historiadores que contribuyan a una histórica crítica del país”, manifestó. Mandar preso a Camacho a Chonchocoro Juan Ramón Quintana, observa que en el gobierno existen autoridades liwi liwis (débiles) que protegen la libertad del actual gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y acusó al ministerio de Justicia de negociar con los operadores de justicia para los que criminales del “golpe de Estado anden libres”. “Los liwi liwis son aquellos que transan, son aquellos que negocian bajo la alfombra, son aquellos que dan impunidad a los torturadores, a los violentos, a los masacradores. Por debajito están negociando: No te voy a llevar a un proceso por los crímenes de Sacaba y Senkata, pero déjame gobernar”, dijo en referencia a la gestión del presidente Luis Arce. Manifestó que ese tipo de autoridades se caen, tienen las piernas tembleques. “Viene el Camacho, les grita y empiezan a correr. No carajo, (a nosotros) viene el Camacho y lo metemos a Chonchocoro. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer”, expresó durante una conferencia magistral de adoctrinamiento político a estudiantes de la universidad indígena del Trópico. Explicó que algunos incluso tienen cargos públicos, hacen operaciones políticas por abajo, como infiltrados. “Son los que alienten la tendencia idiota de la renovación. Son los renovadores, renovadores tienen alma de negociantes para negociar la impunidad. La renovación está con maquillaje de pacificación del país. No…no hay que molestar a los golpistas. Ahí está el ministerio de justicia, encubriendo a los criminales. Cómo es posible que un Ministerio de Justicia negocie, trafique, corrompa a los operadores de justicia para los que criminales anden libres ofendiendo la dignidad de nuestro pueblo. Recuerda que cuando estuvieron en el gobierno con Evo Morales, a ellos no les tembló las piernas cuando tuvieron que detener a Leopoldo Fernández en Cobija porque estaba masacrando al pueblo indígena pandino. Añadió que luego mandarlo a la cárcel que, en su criterio, es el lugar que corresponde a aquellos que quieren colocarle el puñal en la espalda del pueblo. Considera que dejar libres a los autores del “golpe de estado” 2019 es el acto más ruin que se puede esperar de los gobernantes porque no se puede traicionar la injusticia y no se puede ceder ante la canallada de las masacres. Quintana advirtió que van a trabajar y persistir hasta que el último cómplice, autor y encubridor de 2019 vaya a parar a la cárcel y cuestionó que a dos años del gobierno del MAS no se halle a un solo responsable de las masacres de Sacaba y Senkata. Sostiene que actualmente los presuntos autores “se pasean delante nuestro, se están paseando en las calles levantando la nariz, desafían a la autoridad del estado con la complicidad de la justicia corrupta, hacen bloqueo, hacen paro 29 días, hunden la economía de su región, atacan violentamente a nuestros hermanos y destruyen sus negocios”, manifestó.