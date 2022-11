Calvo: El paro sigue hasta que los parlamentarios aprueben la ley del censo el lunes





19/11/2022 - 12:21:32

El presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, dijo al programa Influyentes del El Deber, que el paro continuará hasta que el lunes los parlamentarios aprueben la ley del censo el día lunes tal como ha sido comprometidp el viernes. Según se adelantó el lunes 21 de noviembre por la mañana se instalará la sesión en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, para revisar los tres proyectos de ley del empadronamiento que fueron presentados por la bancada del MAS, Creemos y Comunidad Ciudadana. Calvo afirmó que el Comité Interinstitucional estará vigilando lo que sucede en la Cámara de Diputados, velando los intereses de los ciudadanos para que la lucha de los cruceños no sea en vano, ya que se está a un paso de conseguir el objetivo. “No vamos a perder en mesa lo que se ganó en cancha, eso es importante (…) estamos en la orilla y no vamos a retroceder”, recalcó. El dirigente cívico fue claro al expresar que hasta que estos compromisos se consigan continuarán con el paro indefinido en Santa Cruz, porque la misma población está expectante cumpliendo con la medida extrema, aunque reconoció que la ciudadanía está agotada, pero firme. “Quiero agradecer a toda la población por esa fortaleza y su entrega a una Bolivia que está en riesgo de ingresar al socialismo. Sabemos que la población lleva casi un mes agotada, pero con un espíritu firme porque ya no cree en la palabra del Gobierno”, expresó Calvo.