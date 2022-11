El lunes será tratada y aprobada la ley sobre el censo en Diputados





19/11/2022 - 08:56:46

Una vez hecho público el compromiso de aprobar el lunes la ley para ratificar la fecha del censo, 23 de marzo de 2024, y la redistribución de recursos económicos y escaños legislativos se espera que el lunes sea tratada y aprobada la Ley, aseguró el presidente de Diputados, Jerges Mercado. La Comisión de Constitución de Diputados fue citada para el lunes en la mañana con el objetivo de tratar y aprobar una ley sobre la base de la consideración de los cinco proyectos de ley del censo, mientras que para las 17.00 del mismo lunes está fijada la sesión plenaria en la que se aprobará la norma sobre el censo. “Esa ley (es) para que confirme lo que está establecido en el decreto supremo 4824, pero además que complemente un tema que no fue expuesto en ese decreto, y es el tema de que en las elecciones del 2025 se tomarán en cuenta los resultados del censo”, aseguró y explicó que la decisión política es para pacificar y dar mayor certeza a la población. En esta decisión no influyó la visita del rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar, pero sí se le informó en una reunión de la voluntad política para dar curso a la aprobación de esta iniciativa legal, teniendo en cuenta que el Movimiento Al Socialismo (MAS) es el que controla el Legislativo. Mercado explicó que la aprobación de la ley del censo no afecta las competencias de otros poderes del Estado, porque solo incorpora en una ley las decisiones ya tomadas por los órganos respectivos en cuento a la fecha del censo y el plazo de redistribución de recursos económicos de coparticipación tributaria y escaños legislativos, septiembre de 2024. “Nosotros tenemos el compromiso asumido, y también la coordinación realizada para que esa ley pueda aprobarse el lunes”, insistió y expresó su confianza en que no sea una traba el hecho de que se haya fijado el censo para el 2024, porque lo importante es cuándo se redistribuyen los recursos y se define la reasignación de escaños legislativos en vistas a las justas de 2025.