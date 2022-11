No puede haber dueños del instrumento: Jefe de bancada del MAS responde a García tras críticas a Arce





18/11/2022 - 16:58:54

Correo del Sur.- Tras los cuestionamientos al presidente Luis Arce y al vicepresidente David Choquehuanca, el jefe de bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Andrés Flores, respondió al vicepresidente de la directiva nacional, Gerardo García, que “no puede haber dueños del partido político”. El legislador lamentó las declaraciones del dirigente del partido y consideró que “parecieran dueños” del instrumento político, pero en realidad dijo que le pertenece a las organizaciones sociales. “No puede haber dueños del instrumento político, somos nosotros los dueños, por lo tanto, creo que el señor Gerardo (García) está equivocado expulsando a nuestro Presidente (Luis Arce) y Vicepresidente (David Choquehuanca); no es su tuición”, afirmó. En pasados días, el Vicepresidente del MAS dejó abierta la posibilidad de que Arce y Choquehuanca puedan culminar su gestión y luego tengan la libertad de irse del MAS a otro partido. La postura de García se debe a que considera que son los promotores de la división al interior del partido con los denominados “renovadores”. El jefe el partido, Evo Morales, tildó incluso de “traidores” al bloque. Sin embargo, Flores salió en defensa de los mandatarios y recordó que fueron electos con el 55% en las elecciones. “Respetamos a nuestro presidente del instrumento, pero no habría argumento suficiente para decir que (Luis Arce) es un traidor”, añadió.