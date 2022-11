El MAS dice que no saben lo que están pidiendo: Oposición presentó cuatro proyectos sobre el censo que no tienen coherencia entre sí





18/11/2022 - 09:25:48

Las opositoras Creemos y Comunidad Ciudadana (CC) presentaron en Diputados cinco propuestas de ley sobre el censo que no tienen coherencia entre sí, lo que muestra que “ni siquiera saben lo que están pidiendo”, cuestionó el diputado del MAS Omar Yujra. “La fecha del censo ya está establecida en un decreto, incluso la redistribución de los recursos de coparticipación tributaria, ahora quieren hacer ver otro tipo de cosas en la Asamblea Legislativa Plurinacional”, cuestionó en una entrevista con Bolivia Tv. Aunque no dio detalles de los contenidos de los cinco proyectos de la oposición, adelantó que estas propuestas serán analizadas en comisión, como prevé el Reglamento de Debates, y se pondrá atención en los fundamentos que exponen para ver si se adecúan a la normativa vigente. Mediante el decreto 4824 y sobre la base de un trabajo técnico, el presidente Luis Arce fijó para el 23 de marzo de 2024 el censo y para septiembre del mismo año la redistribución de recursos de coparticipación tributaria. Este jueves también se confirmó para septiembre de 2024 los resultados del censo para la redistribución de escaños. De los cinco proyectos de oposición, cuatro fueron presentados en Diputados y uno en el Senado. El presidente de la Comisión de Constitución de Diputados, Juan José Jáuregui, informó que los diferentes proyectos de ley sobre el censo serán considerados, aunque evitó dar un plazo para el tratamiento. En Santa Cruz se cumplen 28 días de paro convocado en demanda de que el censo sea en 2023, demanda que puede cambiar dependiendo de la aprobación de una ley que traduzca todas las demandas para garantizar la reasignación de recursos y escaños parlamentarios, Yujra aseguró que el censo está garantizado, al igual que las labores que se desprenden de sus resultados en lo económico y político. La bancada del MAS también presentó un proyecto para la redistribución de escaños.