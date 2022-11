Pese a urgencia, Legislativo dilata tratar la ley de censo hasta el lunes





18/11/2022 - 09:00:32

Los Tiempos.- En tanto se mantiene el paro indefinido en Santa Cruz, el Órgano Legislativo Plurinacional con su mayoría del Movimiento Al Socialismo (MAS) no da curso a la consideración del proyecto de ley para el censo. Los renovadores consideran que los proyectos que no contemplen aspectos del DS 4824 no tendrán apoyo. Tras intensos días de violencia, en algunos sectores de Santa Cruz de la Sierra, los asambleístas nacionales oficialistas se toman el tiempo para considerar los proyectos de ley sobre el censo población y vivienda. El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Juan José Jauregui, informó que los documentos se considerarán en esa instancia el próximo lunes, en apego al Reglamento de Debates. “Se ha puesto a conocimiento de la Comisión el proyecto de ley 05, del MAS, que hace referencia a la distribución de escaños en base a los resultados oficiales del censo. Es la primera propuesta remitida y estamos a la espera de las otras dos iniciativas”, explicó en conferencia de prensa. La propuesta del MAS hace referencia a la redistribución de escaños en el Legislativo, con base a los resultados del proceso censal que se realizará el 23 de marzo de 2024 y la entrega de datos hasta septiembre de ese año. El artículo único del anteproyecto presentado por el MAS dice: “ El Órgano Electoral Plurinacional determinará la distribución total de escaños de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política del Estado, en base a los resultados oficiales de población del Censo Nacional de Población y Vivienda 2024 debiendo la Asamblea Legislativa Plurinacional sancionar la Ley correspondiente en un plazo que permita su aplicación para las Elecciones Nacionales 2025, teniendo el Órgano Ejecutivo en el marco de sus competencias dispuesto la realización del Censo para el 23 de marzo de 2024 y la distribución de recursos de coparticipación en septiembre de la misma gestión”. Según Juregui, de no presentarse aspectos extraordinarios, por lo menos se requerirá cinco días para dar curso al documento. “Si es que no se estuviese involucrando en el resto de las propuestas normativas, temas de asignaciones presupuestarias extraordinarias, estuviésemos hablando de resolver esto en el transcurso de la próxima semana, cinco días”, sostuvo. Pedido de urgencia El diputado Carlos Alarcón (CC) informó que, ante la necesidad de contar con una normativa para pacificar el país, se envió una nota al diputado Juaregui (MAS) para solicitar se convoque a una sesión de emergencia para ‘tratar con carácter de urgencia y por tiempo y materia los proyectos de ley por censo que fueron remitidos por la Presidencia de Diputados. “La única certeza real que tenemos los bolivianos para tener un Censo Nacional de Población y Vivienda oportuno, con información oficial y que permita al TSE trabajar en todo lo que significa la redistribución de escaños y circunscripciones es una ley sancionada por la Asamblea y promulgada por Arce”, dijo. Reuniones de unidad entre opositores Los legisladores de Creemos y Comunidad Ciudadana (CC) por Santa Cruz sostuvieron una reunión con el Comité Interinstitucional en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) para unificar posiciones y obtener resultados en beneficio del país. “Unificar criterios. No importa la cantidad de proyectos que llegaron a la Asamblea Legislativa; lo que importa es la unidad de los asambleístas de Santa Cruz en función a determinados criterios: censo 2023, la entrega de resultados en el primer semestre de 2024, el tema de los escaños parlamentarios”, dijo el diputado Erwin Bazán. Agregó que el cuello de botella para considerar los proyectos es la burocracia parlamentaria.