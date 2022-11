El PS-1 no descarta que Luis Arce sea su candidato en las elecciones generales 2025





17/11/2022 - 20:17:59

Erbol.- Todavía no se encuentran en afanes electorales, sin embargo, el Partido Socialista - 1 (PS-1) no descarta la posibilidad de que el actual presidente Luis Arce pueda ser su candidato en las próximas elecciones generales en 2025. El frente político todavía no cuenta con una personería jurídica, pero ya se encuentra tramitando los documentos requeridos ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para buscar ser una alternativa política de cara a las nuevas justas electorales, afirmó el dirigente del PS-1 por el occidente, Rimmy Gonzales. “Si la coyuntura política lo va a permitir, finalmente tomar una decisión, en una reelección del compañero (Luis) Arce Catacora, con seguridad, el partido lo analizará, lo verá y, obviamente, tiene que decidirse en una instancia orgánica”, dijo en entrevista con el programa La Mañana En Directo de ERBOL. Gonzales consideró a Arce como militante del PS-1 desde su formación en la universidad y por seguir la visión del extinto líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, pese a que ahora forme parte del Movimiento Al Socialismo (MAS). En la actualidad, informó que el PS-1 se encuentra en un reestructuración política y de las comisiones que lo integran. “Ya estamos a puertas de presentar nuestra personería jurídica, porque que hay que cumplir algunos requisitos del TSE, sin embargo, la opción siempre ha sido esa, de tener de una vez nuestra personería y bueno, ya empezar a trabajar en eso a nivel nacional y de manera orgánica”, sostuvo. El hecho de considerar a Arce como su posible candidato, dijo que no tiene afán de buscar aprovechar la división interna del Movimiento Al Socialismo (MAS), aunque lamentó que ocurra esa situación en pleno conflicto por el Censo de Población y Vivienda. En ese marco, instó a que el MAS pueda dejar las pugnas internas y en la misma Asamblea Legislativa Plurinacional. El vicepresidente del MAS, Gerardo García, expresó su molestia por la fractura al interior del oficialismo y responsabilizó al mandatario Arce y el vicepresidente David Choquehuanca de lo ocurrido, además dejó abierta la posibilidad de tras culminar su mandato puedan irse del partido.