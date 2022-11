Senador Paz: El anuncio del TSE confirma que el decreto no es funcional ni para los escaños, ni para lo económico





17/11/2022 - 17:56:04

El Deber.- El senador por Comunidad Ciudadana (CC) y exalcalde de Tarija, Rodrigo Paz Pereira, ratificó este jueves su postura de que, pese al Decreto Supremo 4824 con el que se fija el censo para el 23 de marzo de 2024 y se dispone la redistribución de recursos para septiembre del mismo año, esto no será posible por el modelo centralista del Estado boliviano. Las declaraciones de Paz se emitieron luego del anuncio del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que, anticipa que, si los nuevos datos “oficiales” de población del próximo censo llegan en diciembre de 2024 ya no se podrá asignar escaños ni delimitar las nuevas circunscripciones para las elecciones nacionales de 2025. “No da, esto confirma la instancia de que el decreto no es funcional ni para los escaños, ni para lo económico, porque los datos preliminares saldrían en septiembre y en función de preliminares no se van a distribuir recursos ni escaños”, señaló Paz, a tiempo de reiterar su pedido de que el censo sea en 2023. Óscar Hassenteufel, presidente del TSE, pidió este jueves al Gobierno que se entreguen los resultados oficiales del Censo de Población y Vivienda máximo hasta septiembre de 2024, puesto que después de esa fecha no sería posible cumplir con la redistribución de escaños políticos y la delimitación de las circunscripciones uninominales, actividades previas para garantizar las elecciones generales de 2025. Sin embargo, minutos más tarde, el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, en conferencia de prensa, aseguró que el TSE recibirá “los datos oficiales” de población que arroje el censo en septiembre de 2024, tal como lo solicitó el tribunal. “El Instituto Nacional de Estadística (INE) va a trabajar para poder emitir los resultados de población oficial en el marco del Censo de población y vivienda para permitir la distribución de los recursos económicos por coparticipación en el mes de septiembre de 2024; esos resultados también serán remitidos al Tribunal Supremo Electoral (TSE), afirmó el ministro.