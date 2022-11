Profesora de física se convierte en estrella de TikTok gracias a sus experimentos





17/11/2022 - 11:49:16

RT.- La física ruso-estadounidense Tatiana Erujimova se ha convertido en una estrella en TikTok, gracias a los populares videos de experimentos sencillos pero llamativos que realiza con sus alumnos y que acumulan millones de visitas. Nacida en Nizhni Nóvgorod, Erujimova se graduó en la Universidad Lobachevski en 1987 y se trasladó a Texas en 1999, tras doctorarse en Física y Matemáticas en la Academia Rusa de Ciencias. Actualmente es docente en el Departamento de Física y Astronomía de la Universidad de Texas A&M. #tamu #fyp #teacher #teachersoftiktok #gyroscope #funny #science #physics ♬ original sound - TAMU Physics & Astronomy @tamuphysastr The #spinning #wheel defies gravity? No! It obeys the direction of #gravity Erujimova atribuye su reciente fama viral al personal de 'marketing' de su departamento. En tan solo unas semanas y una docena de videos, la cuenta del departamento ha acumulado más de 300.000 seguidores. Asimismo, los 'me gusta', comentarios y visualizaciones se multiplicaron rápidamente, hasta alcanzar decenas de millones gracias a la energía con la que esta docente presenta sus lecciones. "Mi pasión por la física está en mis genes, y no puedo imaginar mi vida sin la física", afirma la profesora, hija de dos físicos. "No puedo imaginar mi vida sin la física", resaltó. Admite que empezó a buscar un método único para presentar el material, después de percibir el desinterés de sus estudiantes de primer año de su primera clase en el 2006. "Transmites ese 'factor sorpresa' y es más fácil encontrar una respuesta. Me encanta lo que enseño y trato de compartir ese sentimiento con los alumnos", destacó.