TSE requiere datos oficiales del Censo hasta septiembre para la redistribución de escaños





17/11/2022 - 11:26:50

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Oscar Hassenteufel Salazar, aclaró este jueves que la redistribución de escaños parlamentarios se hará en función a los resultados oficiales del Censo de Población y Vivienda, previsto para el 23 de marzo de 2024. El TSE, en el marco de las funciones que le asigna la Constitución Política del Estado, no trabajará con resultados preliminares, remarcó la autoridad electoral. “Por los tiempos y la serie de actividades que debe realizarse, el TSE considera que debe contar con la información oficial del censo idealmente en el mes de septiembre del año 2024. Solo así podrá efectuar un trabajo oportuno, con calidad y transparencia”, manifestó Hassenteufel. “La distribución de escaños y delimitación de circunscripciones uninominales son actividades secuenciales, que comienzan a realizarse una vez que se reciba la información oficial de los resultados del censo. Por los tiempos y la serie de actividades que debe realizarse, el TSE considera que debe contar con la información oficial del censo idealmente en el mes de septiembre del año 2024. Solo así podrá efectuar un trabajo oportuno, con calidad, transparencia y técnicamente solvente”, manifestó Óscar Hassenteufel, presidente del TSE. Hassenteufel reiteró: “El TSE necesita contar con los datos oficiales del censo, no estamos hablando si son preliminares o finales, esa información debemos recibirla, como lo hemos dicho, con la debida oportunidad. Si la recibimos en diciembre, ya resulta que es extemporal y ya resulta que no podamos hacer ese trabajo previo de asignación de escaños y de delimitación de la circunscripción uninominal”. El TSE detalló que las elecciones generales de 2025 se preparan para el mes de septiembre, con la posibilidad de una segunda vuelta en octubre. De esta forma, el nuevo Gobierno asumirá el Ejecutivo el 8 de noviembre. Noticia en desarrollo...