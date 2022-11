Buscan a un estudiante chileno secuestrado en Cochabamba: Piden 150 mil dólares a su familia





17/11/2022 - 11:01:19

Infobae.- Un joven estudiante chileno está siendo buscado en Bolivia después de que se denunciara su secuestro y llamados telefónicos con extorsiones a su familia. La víctima es Fernando Enrique Salazar de 20 años a quien se le perdió todo rastro en la ciudad de Cochabamba, en Bolivia. El joven realiza estudios universitarios de medicina y la última vez que se le divisó fue al interior de una camioneta al salir de su departamento. La familia estaría siendo extorsionada mediante llamados telefónicos que exigirían la suma de USD 150 mil por el rescate. La denuncia fue confirmada por la fiscalía chilena quienes ordenaron a la Brigada de Investigación Criminal de la Policía de Investigaciones (PDI) de la ciudad de Alto Hospicio, ubicada al norte de Chile, que se coordine con la Interpol para recopilar mayores antecedentes. El subprefecto Hugo Astroza dijo que “recibimos la visita de una mujer chilena, que viene a pedir ayuda porque toma conocimiento que su hijo chileno estaría secuestrado en Bolivia”, a lo que posteriormente la policía determinó que “claramente un joven chileno, que estudia en Cochabamba, había sido secuestrado, situación que es comunicada a su madre y obviamente, con el debido rescate que hay de por medio. Por eso se podría configurar la figura del secuestro”. Sobre los momentos previos al secuestro, el policía explicó que la mamá del estudiante “aprovechando el viaje de una tercera persona, que no está identificada, le hace llegar una encomienda a su hijo allá en Cochabamba. De acuerdo a la información preliminar que ella también manifiesta, esta persona también estaría secuestrada, pero no lo tenemos establecido”. Búsqueda Según información de Cooperativa Regiones, los amigos del joven fueron quienes realizaron la denuncia a la policía boliviana después que Fernando enviara su ubicación real desde su teléfono móvil. A sus cercanos les llamó la atención que la ubicación del joven desapareciera por dos horas “cuando su ubicación se registraba en la zona de Yatamoco, 50 kilómetros al sur de Cochabamba”. “Se desconoce su paradero por lo que sus familiares se encuentran desesperados. Asimismo, se ruega a las autoridades policiales, civiles y militares llamadas por ley, medios de comunicación, retenes, trancas y a la población en general de proporcionar cualquier dato sobre su paradero”, se puede leer en un aviso público de búsqueda de la policía boliviana. Por último, el mismo medio de comunicación hizo contacto con la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Cochabamba. Su Jefe Director departamental, Julio César Velásquez, dijo que esta “es una investigación que estamos llevando con mucha reserva para no entorpecer justamente los resultados. Esperamos tener resultados dentro de lo más pronto posible, siempre velando por la vida del ciudadano chileno”.