El policía nos miró, preparó su arma y lanzó el gas lacrimógeno al carro de mi bebé: Mamá de la menor de 11 meses gasificada en el Plan





17/11/2022 - 10:47:25

El Deber.- Una pareja de esposos que circulaba con su bebé en la zona del Plan Tres Mil, fue gasificada la noche del miércoles. Quien recibió el primer agente químico fue nada menos que la bebé de solo 11 meses de nacida, que se encontraba en su carrito. Según el relato de la mamá, uno de los policías que se encontraban en 15 motocicletas rondando el lugar los miró y lanzó el gas apuntando al carrito, provocándole un golpe en la costilla a la bebé, quemando parcialmente el carro, la colcha y hasta parte de la mamadera. "El policía nos miró, preparó su arma y lanzó el gas lacrimógeno al carrito de mi bebé. Tuve que agarrarla de los pies para sacarla, si no hacía eso seguro que mi hija no estaría viva", relata Estefani Méndez, mamá de la criatura gasificada justo cuando cumplía sus 11 meses de nacida. Actualmente, la pequeña se encuentra internada en el hospital municipal de Los Pocitos; está bajo observación médica, pero estable. Se espera que no sufra convulsión o vómitos porque al inhalar el gas lacrimógeno se descompensó. De lo contrario, se tiene previsto que sea dada de alta hoy (jueves), cerca del mediodía. El momento de pánico que vivieron Estéfani y su esposo no lo olvidarán jamás, ya que se encontraban en la zona en conflicto regresando a su casa luego de comprar medicinas en una farmacia. A su retorno se desató la violencia. "Decidimos quedarnos parados y esperar que pase el enfrentamiento, porque a veces dura un rato. Fue cuando un policía en su motocicleta se acercó y gasificó a mi bebé, eran como unas 15 motocicletas, dos policías en cada una. Todos lanzaban gases por todos lados", denunció la mujer. Según la madre, el policía que lanzó el agente químico en contra de su bebé incluso se burló riéndose tras su acción. Ante el reclamo de los padres, respondió que no era su problema y les pidió que se retiraran del lugar. "Vayan a ver cómo la curan", le oyeron decir, para su sorpresa, al policía antes de marcharse del lugar. La bebé de 11 meses se encuentra internada bajo observación. La familia gasificada, al ver que los policías lanzaban a diestra y siniestra los gases, salieron corriendo del lugar con la bebita en brazos. Una mujer adulta mayor se les acercó y les dio vinagre para aminorar el efecto del gas. La niña quedó sin reaccionar, los desesperados padres suplicaron para que un taxista los traslade a una clínica. La mamá regresó al lugar de la gasificación a recuperar el carro de la bebé, el papa buscó que atiendan a su hija en el centro médico donde el personal le señaló que la pequeña se encontraba estable y solo le dieron una receta médica. Posteriormente, en una ambulancia trasladaron a la criatura hasta el hospital Los Pocitos donde quedó internada. Denuncia "Yo voy a denunciarlos, no voy a tener piedad como ellos no han tenido pena de nosotros, de mi hija ni de la gente. Ellos mismos iniciaron el enfrentamiento, estaban en la calle 1 de la rotonda, estaban reunidos y empezaron a lanzar gases lacrimógenos hasta que los del Obelisco y La Campana reaccionaran", comentó la mujer. Desde el inicio del paro indefinido, en la ciudadela del Plan Tres Mil se han registrado hechos violentos, donde afines al MAS se enfrentan a los vecinos que apoyan el paro cívico. La lluvia de petardos, cada noche, ya tiene cansados a los vecinos, los enfrentamientos se prolongan hasta horas de la madrugada, dejando no solo heridos a adultos sino afectando a los menores de edad por la inhalación de los gases Los vecinos de la zona piden que cesen los enfrentamientos que están causando traumas a los lugareños y reclaman que la Policía, en vez de pacificar el conflicto, evite la provocación y defienda a los vecinos. Respuesta del Gobierno Las únicas declaraciones referente a los enfrentamientos en la zona del Plan Tres Mil que han emitido las autoridades nacionales fue a través de un comunicado, descartando que la bebé gasificada haya fallecido. "Advertimos a la población boliviana sobre información falsa que estaría siendo vertida en redes sociales en relación a una supuesta bebé de 11 meses fallecida producto de los gases lacrimógenos en inmediaciones del Plan 3.000. Desmentimos totalmente esa información y pedimos al pueblo boliviano y cruceño no dejarse sorprender con este tipo de noticias falsas que buscan sembrar zozobra y caos en la ciudadanía", dice el comunicado del Ministerio de Gobierno. Además, pidió el cese de la violencia exhortando a los grupos movilizados en la zona del Plan 3.000 evitar enfrentamientos. En tanto, los altos mandos de la Policía en Santa Cruz guardan silencio sobre los enfrentamientos constantes en la ciudadela, tampoco sobre las denuncias de vecinos sobre abusos de la Policía. Repudio El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, mediante sus redes sociales, reprochó el uso desmedido de agentes químicos por la Policía que puso en peligro a una niña de 11 meses, además de todos los vecinos del Plan Tres Mil. "La brutalidad policial contra la protesta pacífica de la ciudadanía por el censo, ha puesto en peligro la vida de una niña de 11 meses de edad, que en estos momentos está siendo atendida. Además que el uso desmedido de la fuerza y los gases lacrimógenos ha dejado decenas de heridos", escribió el Gobernador. Es más, dijo que la represión policial a los cruceños en el Plan Tres Mil tiene que ser sancionada. "Las autoridades responsables no pueden quedar en la impunidad. ¡Santa Cruz exige justicia!", remarcó.