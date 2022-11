Una tamborita cruceña vence con música a grupos de choque y a la Utop en la plaza Murillo





17/11/2022 - 09:38:44

El Deber.- La mañana paceña fue interrumpida por los sones del célebre “Lamento Yuqui”, "Viva Santa Cruz", y "En la fiesta de Porongo", interpretados por una tamborita cruceña, grupo musical típico del oriente boliviano, que llegó por el principal acceso a la plaza Murillo, la calle Comercio. El hecho pasaría inadvertido si no fuera por el momento político que atraviesa el país. “A unos 15 metros antes de llegar a la plaza Murillo se pusieron tres mujeres a los costados y cuatro varones civiles, ellos son parte del grupo de choque del MAS, son esos que cuando los analistas hacen declaraciones en la plaza los agreden, cualquiera que hable contra el Gobierno son atacados por esta gente”, relató el abogado, William Bascopé, quien fue testigo directo de esta actuación del grupo musical. Relató que una de estas personas dijo que los músicos estaban viniendo “a provocar”, pero la gente no les hizo caso y los espectadores empezaron a corear el “Viva Santa Cruz”, cuando los cuatro músicos, tres varones y una dama, entonaron el segundo himno cruceño. Los artistas solo disfrutaban difundiendo su arte mientras recibían la solidaridad de muchas personas que les facilitaban unas monedas, dijo Bascopé al continuar con su relato. El grupo de choque del MAS se dio por vencido y no hizo más, pero en seguida apareció la Policía. Casi al llegar a la esquina de las calles, Comercio y Socabaya, salieron a interceptar dos policías de la Utop, el cuerpo policial especializado en la represión a manifestaciones; dos policías se pusieron delante de los músicos y estos solamente se detuvieron por indicación de su director y se pusieron a interpretar, “En la fiesta de Porongo”, ante el aplauso de los ocasionales espectadores. Uno de los uniformados comunicó por radio las novedades y los artistas optaron por cesar en su música e ingresaron a la plaza como cualquier ciudadano para sacarse unas fotos en el frontis del antiguo palacio de Gobierno. “Recién en ese momento, cuando estaban acabando de sacarse las fotos, aparecieron como diez motocicletas de la Utop y ya fue ridículo porque eran cuatro artistas que solo tocaban sus ritmos”, criticó el abogado que logró graficar esos 15 minutos que duró la presencia de la tamborita en plaza Murillo.