Shakira busca niñera y paga 2.400 dólares con varias condiciones





16/11/2022 - 21:10:51

Shakira está a pocos meses de irse a vivir del todo a los Estados Unidos, luego de obtener la custodia de sus hijos Sasha, de 11 años, y Milan, de 9, a una lujosa mansión que tiene en Miami, Florida. Esto mientras los niños disfrutan de las festividades navideñas junto a su padre, el excentral del Barcelona Gerard Piqué. Por esta razón y quizás, cumpliendo uno de los puntos de los acuerdos con el padre de los menores, la barranquillera está en la búsqueda de alguien de confianza con quien pueda dejar a los pequeños. Todo parece indicar que el encargado de filtrar la información fue el creador de contenido Jefferson Ferney, que recientemente reveló cuáles serían las exigencias de la cantante colombiana para contratar a la persona idónea que estará al cuidado de su hijo una buena parte del día mientras ella está cumpliendo con sus objetivos laborales. Cabe mencionar que estos requisitos no son solamente de la barranquillera, sino de cualquier celebridad que busca lo mejor para sus hijos. La persona que esté al cuidado de sus hijos puede ser de cualquier parte del mundo y lo único que la barranquillera busca es que la niñera o el niñero, llegado el caso que quiera ser un hombre, no tenga ningún tipo de relación con la prensa, por lo que tendrá que firmar un acuerdo de confidencialidad, que no podrá romper bajo ninguna circunstancia. A cambio de su trabajo y total reserva de todo lo que ocurra al interior de su residencia en Miami, la artista de 45 años ofrece un salario de 2,400 dólares en el que se incluyen los viáticos (con el cambio del dólar, que serían poco más de $11.000.000 de pesos colombianos); la niñera podrá vivir en la lujosa mansión de Miami que fue construida en 1951 y está ubicada en el exclusivo sector de North Bay Road Drive. Según se rumora, la vivienda cuenta con más de 847 metros cuadrados repartidos en seis habitaciones, de las cuales tres fueron construidas recientemente, siete baños, así como amplios e iluminados salones. También se dice que mandó a instalar un piso en madera laminada española, además, de actualizar todos los sistemas de iluminación de la casa. La propiedad, que destaca por su color blanco, tanto en exteriores como al interior, también cuenta con área de spa, sala de juegos y gimnasio. Otro de los datos que se conoce de la lujosa residencia es que cuenta con un salón con temática ambientada en el Medio Oriente, en homenaje a sus orígenes libaneses; según lo que se ha apreciado de las imágenes que circulan en internet luego de un corto house tour que realizó la barranquillera en 2001. Se sabe que la mansión tiene un valor de 11.6 millones de dólares y la artista la adquirió en 2001, cuando era novia de Antonio De la Rúa.