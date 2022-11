Paro indefinido por el censo cumplió 26 días y continúa





16/11/2022 - 19:34:24

El paro cívico exigiendo censo en 2023 cumplió este miércoles 26 días sin que haya respuesta y menos atención a las demandas del cabildo del pasado domingo, por lo que esta medida de presión declarada indefinida continúa. Así lo explicó el segundo vicepresidente del Comité Cívico cruceño, Stello Cochamadinis, al término de una reunión con rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar, a quien se le pidió la elaboración de nuevo proyecto de Ley que viabilice la realización del Censo y distribución de sus recursos antes de las elecciones del 2025. Por el momento “el plazo de las 72 horas no ha terminado, el paro continúa. Nosotros seguiremos hasta que se cumplan los puntos que se dijeron en el cabildo, por el momento nosotros seguimos firmes, visitando los puntos de bloqueos, no hemos descansando en ningún momento”, afirmó Cochamadinis. Aclaró que uno de los puntos del Cabildo es que el decreto supremo 4824 que define la fecha del censo, se formalice en una Ley que incluya la redistribución de recursos y escaños parlamentarios antes de las elecciones generales del 2025. Si bien los parlamentarios cruceños se esforzaron para presentar un proyecto, los representantes del MAS en las Cámaras de Senadores y Diputados rechazaron cambiar el orden del día para el tratamiento del proyecto del Censo de Población y Vivienda. El MAS) alegó que el rechazo al tratamiento con prioridad de estas propuestas de ley sobre el censo, se debe a que las mismas deben de seguir un conducto regular. Esto significa que debe ingresar a las comisiones correspondientes, ya sea autonomías o planificación, para que sea analizada y pueda pasar posteriormente a la Cámara de Diputados para su aprobación en grande y en detalle. El presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, dejó en claro que el paro continúa, que las 72 horas de plazo que se dio eran para la liberación de los detenidos en los puntos de bloqueo. Primero "tienen que existir las garantías de que estos 26 días no hayan sido en vano", afirmó el dirigente cívico. Enfatizó en que la población tiene que tener la certeza que tendrá un Censo, y los representantes por departamentos que le corresponde, una nueva cartografía y que los resultados finales van a servir para servir para evitar un fraude, dijo en líneas generales el líder cruceño.