Clara división: El MAS le dice a Luis Arce que termine su gestión y puede irse con cualquier partido





16/11/2022 - 15:30:13

La división en el Movimiento Al Socialismo y el presidente Luis Arce está claramente marcada con el último mensaje que le envió el vicepresidente del MAS al primer mandatario: termine su mandato y váyase a cualquier partido, mientras tanto responde al ese instrumento político. El presidente del Estado, Luis Arce, ha sido elegido "gracias al MAS" y se debe al partido, sin embargo, cuando termine su gestión al mando del Gobierno tiene la libertad de irse con cualquier otro partido, sentenció el vicepresidente del Movimiento al Socialismo, Gerardo García, al cuestionar que el mandatario habría prohibido el uso de las banderas azules, informan los madios nacionales con una nota de ANF. "Nos extraña que el presidente (Luis Arce) esté haciendo campaña diciendo que ya no más banderas azules, si él entró por las banderas azules, por el Instrumento Político y tiene que respetar hasta que concluya su gestión", declaró García a los medios de comunicación. El dirigente político se encuentra en La Paz en compañía del presidente del MAS, Evo Morales, quienes se reunieron en esta jornada con los asambleístas departamentales para coordinar temas del Censo de Población y Vivienda. García fue más allá, señaló que el mandatario una vez que concluya su mandato tendrá derecho a irse con el partido político que quiera, pero que ahora debe responder al Instrumento Político Por la Soberanía de los Pueblos. "Que culmine su gestión y él (Luis Arce) tiene la libertad de poder irse con cualquier otro partido, a hacer su propio (partido). No le vamos a cuestionar", sentenció. Acotó que al haber sido elegido por la militancia del oficialismo "tiene que responder al MAS, porque él es presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, gracias al IPSP", afirmó. Manifestó que el vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, estaría queriendo crear su propia sigla, mientras que Arce apuntaría a enarbolar las banderas rojas del Partido Socialista 1. "Entonces, ya es de conocimiento de las bases, de diferentes departamentos nos han demostrado que nuestro hermano Lucho (Luis Arce) ha dicho prohibido las banderas azules, que ahora vamos a usar las banderas rojas". Demandó al mandatario que si está en esa línea "sea más sincero y que no esté usando la sigla del MAS, y se cubre con la sigla del Instrumento político del MAS pero actúa de otra manera", manifestó García, uno de los brazos leales a Morales. Minimizó un eventual impacto negativo si Arce y Choquehuanca se alejan del MAS porque muchos otros hicieron lo mismo, citó los casos de Román Loayza, Félix Patzi, Alejo Veliz, entre otros, señaló que se fueron con 10 y retornaron 20 a las filas del MAS. Reiteró e insistió que el presidente y vicepresidente del Estado han "dividido" a la bancada del partido gobernante en el legislativo, porque ellos decidieron quiénes ocuparían las jefaturas de bancada nacional y departamentales. "Eso es una clara muestra de que pareciera que hay una guerra interna de frente". Recordó que el mandatario está dando señales a través de sus ministros de actitudes similares a la "derecha", por ejemplo , el hecho de que el ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, haya sido posesionado con la "cruz por delante" y no con el puño en alto. "Para mí, estarían actuando al estilo de la derecha. Ya hice una crítica al presidente (Luis Arce) cuando ha posesionado al último ministro de Planificación ha posesionado con la cruz por delante, entonces nuestro ministro ha vuelto a la derecha".