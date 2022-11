MAS, fracturado: Ala dura no apoyará anteproyecto de ley censal; cree que quieren derechizar





16/11/2022 - 12:20:09

Opinión.- El diputado por el Movimiento Al Socialismo Héctor Arce, representante del ala dura del masismo, dijo que no apoyarán el anteproyecto de una ley censal propuesto por diputados de su propio partido, los cruceños Andrés Flores y Daysi Choque, y otros partidos opositores, ya que, según el parecer del cochabambino, se estaría “desautorizando” al presidente del Estado, Luis Arce, y se buscaría “derechizar” la organización azul. Además, según Arce, dicho trabajo no fue socializado con el resto de diputados. “Esta foto (donde Choque y Flores presentan el proyecto) es la máxima expresión en la búsqueda de la derechización de nuestra organización política. Es producto del pacto, del acuerdo de los besos, abrazos y picos que se dieron a la cabeza de Andrés Flores con la bancada del MAS y Creemos. Esta foto expresa darle la razón a Mesa, a Tuto, al Comité cruceño, quienes a través de esta ley quieren justificar su fracaso político”, dijo. Arce manifestó que apoyar este proyecto equivaldría a desconocer la autoridad de la primera autoridad estatal y que sus principios ideológicos impiden apoyar un proyecto de esa naturaleza. “Hay un decreto que establece las condiciones, la metodología y el procedimiento del Censo. No vamos a entrar en el capricho de Calvo o Cuéllar. El Censo está garantizado”, sentenció Arce. PROYECTO El proyecto de Ley del Censo Nacional de Población y Vivienda 2023 y Aplicación de sus Resultados, impulsado por la oposición en coordinación con el comité interinstitucional del paro en Santa Cruz, tropezó este miércoles en el Senado, mientras que la facción “evista” del MAS anunció que no apoyará la ley que fue presentada por la bancada cruceña en la Cámara de Diputados. Asambleístas de Creemos y Comunidad Ciudadana denunciaron que la bancada de senadores del MAS rechazó cambiar el orden del día para tratar este miércoles en el Senado Nacional un proyecto de ley consensuado por la oposición, tomando en cuenta el actual estado de conflicto en la capital oriental. La senadora Centa Reck expresó la indignación de los legisladores de la oposición porque sin tomar en cuenta los 26 días de paro en Santa Cruz, la mayoría oficialista descartó tratar el proyecto de ley dispensándose del Reglamento de Debates para que no vaya al trabajo previo de comisiones. Dijo que Santa Cruz está esperando la solución al problema y, por tanto, la pacificación con la seguridad que el censo se va realizar con la garantía de una ley, porque el decreto supremo firmado por el presidente Luis Arce “es incompleto” debido no se reivindica ninguna posibilidad de distribución de recursos y escaños parlamentarios.