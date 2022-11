Paz Zamora: El cabildo marca el inicio del fin del Estado Plurinacional, vamos hacia una república federal





16/11/2022 - 11:52:46

Página Siete.- El expresidente Jaime Paz Zamora se refirió este martes al debate sobre federalismo que se abrió después del cabildo del pasado domingo en Santa Cruz. Desde su perspectiva, dicho encuentro supone el “inicio del fin” del Estado Plurinacional actual, ya que se estarían dando pasos hacia una república federal. “El Cabildo de Santa Cruz del 13 de noviembre pasado marca el inicio del fin del Estado Plurinacional Boliviano. El segundo paso serán los resultados del Censo. Vamos hacia la República Federal de Bolivia”, publicó el exmandatario en redes sociales. La quinta resolución del cabildo cruceño del fin de semana habla de conformar una comisión para revisar su relación con el Gobierno: “De no recibir el apoyo de los departamentos de Bolivia, el Comité Cívico Pro Santa Cruz formaría una comisión para revisar su relación con el Estado boliviano”. Un día después, el lunes, el presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, ratificó tal afirmación al decir: “Creo que es necesario ir por etapas, nosotros hemos desafiado al Gobierno diciéndole que, si no nos escuchan, vamos a tomar las acciones para iniciar el camino al federalismo, un Estado confederado o alguna forma que nos pueda librar del centralismo abusivo en el que estamos viviendo”. Esta postura generó algunas críticas y abrió el debate sobre federalismo en el país. Ello llevó al segundo vicepresidente del comité, Stello Cochamanidis, a aclarar que no se habló directamente de federalismo o independentismo. “En ningún momento nosotros tocamos el tema del federalismo o el independentismo. Lo que hemos dicho es que vamos a crear una comisión constitucional de notables cruceños, quienes son los que van a revisar cuál es el mejor futuro para Santa Cruz. Ahí se abre un abanico de posibilidades”, aseguró a CNN.