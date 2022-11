Uagrm sobre el paro por el censo: Es el momento de hacer un análisis sobre costo-beneficio





16/11/2022 - 11:45:39

El Deber.- En este miércoles, 16 de noviembre, fecha inicial que otorgó el Gobierno para la realización del Censo de Población y Vivienda antes de postergarlo hasta 2024, la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) lamentó que por “la ineptitud del INE” la gente siga en las calles; sin embargo, anunció que convocará a una reunión del Comité Interinstitucional para evaluar la viabilidad de continuar con el paro indefinido que ya lleva 26 días en el departamento. El rector de la estatal cruceña, Vicente Cuéllar, que lidera el Comité Interinstitucional Impulsor del Censo 2023, aseguró que no depende de la universidad definir si se levanta el paro en el departamento y que, mientras continúe, se acatará de manera orgánica. No obstante, reconoció que “no podemos ser ciegos” y que es momento de hacer un análisis objetivo sobre la medida de presión. “Es el momento de hacer un análisis costo-beneficio. Yo creo que hasta el momento han sido más los beneficios, ahora hay que ver cuál es el costo de seguir adelante. Hay que ser objetivos, no hay que tenerle miedo absolutamente a nadie y creo que es el momento también de hacer una reunión en el pleno del Comité Interinstitucional”, señaló Cuéllar. Remarcó que este encuentro con todos los actores que conforman la institucionalidad cruceña es de “carácter urgente”, para tomar una decisión conjunta en correspondencia con las resoluciones de ambos cabildos. “Hoy en la mañana vamos a hacer la consulta con todos los representantes de la comisión y seguramente que hoy podemos reunirnos como Comité Interinstitucional”, precisó. Por otro lado, afirmó que, tras una reunión con el equipo técnico de la Uagrm, se decidió seguir realizando un acompañamiento y fiscalización al trabajo del INE en el proceso censal. “En este momento se dice que se está trabajando en la actualización cartográfica, pero no sabemos si está siendo llevada de manera técnica y transparente, por lo tanto el rol que ha jugado este equipo ha sido fundamental y va a seguir haciendo seguimiento al proceso censal”, manifestó Cuéllar.