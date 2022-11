Tarija: El contrabando echa raíces pese a controles del Gobierno





16/11/2022 - 09:38:22

El País.- La falta de empleos formales y la crisis económica de la región son algunos de los factores que han generado que el contrabando eche raíces en Tarija, ya que este ilícito se constituye una de las principales alternativas de movimiento económico para las familias y ofrece productos a precios bajos. En esa misma línea, es la Cámara Nacional de Comercio (CNC) la que reconoce la fuerte relación entre las ciudades fronterizas y el contrabando. En días pasados, la CNC afirmaba que el contrabando mueve alrededor de 3.600 millones de dólares al año, lo que representa cerca del 9% del producto interno bruto (PIB) del país, situación que no ha sido desmentida por el Gobierno, sino que hizo énfasis que en los operativos de control realizados en este año se han incautado mercaderías por alrededor de 580 millones de dólares. Para el presidente de la Federación de Empresarios Privados de Tarija (FEPT), Marcelo Romero, el hecho de que continúen las actividades de contrabando en el país, obedece a un orden político. Explicó que en época electoral quienes se postulan a algún cargo público, a fin de ganar adeptos, hacen promesas de campaña a estas grandes masas a fin de llegar al poder. “Y el dicho dice que ‘no todo en la vida es gratis’, entonces se tiene que devolver ese gran favor a estos sectores masivos, es una gran cantidad de personas que se dedican a este flagelo, como es el contrabando”, afirmó. Romero explica que, pese a ser una actividad ilegal, la gente que se dedica al contrabando lo hace por necesidad, por mantener a una familia y porque es una de las alternativas a la falta de empleos formales. “En el caso de Tarija, al tener una frontera muy extensa, sumado a que jamás hemos tenido la protección del Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando, ya que este centra toda su fuerza en sectores como Tambo Quemado, regiones entre Oruro y Potosí, se han olvidado de la frontera del sur del país, por eso estamos como estamos y vamos a seguir así porque la economía y la crisis golpea fuerte al departamento de Tarija, y lo más fácil para la sostenibilidad de las familias es el contrabando”, mencionó. Para el presidente del Colegio Departamental de Economistas de Tarija (CET), Fernando Romero, el contrabando, al ser una actividad ilegal, que incluso se enmarca en lo que es el lavado de dinero, es tapado por la corrupción de autoridades, lo que hace constituir como un “cáncer” para la economía local, afectando principalmente a emprendimientos, empresas e industrias nacionales. Romero manifiesta que el hecho que se mantenga el contrabando vigente en los principales mercados de Tarija, pasa por la competitividad del precio de los productos, ya que la mercadería que llega de forma ilegal a la región suele costar casi a mitad de precio de lo que se produce en el país. “El contrabando es una industria que genera trabajo de mala calidad, pero también ha hecho que pierda mercado la producción local. Y ahora más, por la coyuntura inflacionaria, de recesión económica, de pérdida de poder adquisitivo, la suba de la canasta básica familiar, ha hecho que la gente opte por lo más barato”, afirmó. Otros de los aspectos por el que se mantiene vigente el contrabando en el país, Romero indica es por la permisividad de las autoridades nacionales y municipales. Los nacionales por hacerse rebasar con el contrabando y las municipales por avalar, mediante el cobro de canchajes, la venta de contrabando en las ferias barriales que se efectúan en la ciudad de Tarija. Romero asegura que tanto la Aduana Nacional y el Control Operativo Aduanero (COA), conocen las rutas del contrabando en Tarija, tanto en Bermejo y Yacuiba, sin embargo, no militarizan estas regiones, dejando a vista pública que se desarrollen actividades de contrabando hormiga y a gran escala. “Lamentablemente nuestra normativa es muy permisible, si te pillan con contrabando no te llevan a la cárcel, máximo te decomisan. Además, que hay un monto límite para poder transportar mercadería, los contrabandistas sabiendo estas disposiciones, hacen el ingreso de mercadería de poco a poco”, afirmó. ¿Contrabando que beneficia a las autoridades? Para el profesional, el hecho de que continúe el contrabando, es porque esto de cierto modo amortiza la inflación, lo que para el Gobierno es ventajoso, ya que en días pasados incluso ha sido destacado como un logro de las políticas económicas que ejecuta el Estado. “Si en realidad se frenara el contrabando, muchas familias quedarían sin empleo, aumentaría la inflación en el país. Por eso el Gobierno no hace nada de manera efectiva, porque le permite tener déficit fiscal o un gasto público bajo”, explicó. Aumentan las rutas del contrabando en el país Hace unos días atrás, era el viceministro de Lucha contra el Contrabando, Daniel Pedro Vargas, quien confirmaba que cada vez son más las comunidades fronterizas que se involucran en el contrabando. “No solo son contrabandistas y clanes familiares, sino que gran cantidad de la población se está dedicando a esta actividad porque es rentable y ve que es una alternativa, y la lucha es cada vez más difícil, la lucha es contra gran parte de la población”, dijo Vargas. Frente a este escenario, el Gobierno propuso a la Cámara Nacional de Comercio firmar un convenio interinstitucional de trabajo conjunto, destinado no solo a elaborar un diagnóstico de la problemática del contrabando en el país, sino también a planificar una estrategia de prevención y lucha contra este ilícito.