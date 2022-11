La ONU pidió una investigación exhaustiva del misil que cayó en Polonia: Es esencial evitar la escalada de la guerra





16/11/2022 - 09:21:44

Infobae.- El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo estar “muy preocupado” por lo que llamó “informes de un misil que ha explotado en territorio polaco”, en referencia al misil que este martes mató a dos personas en el distrito de Lublin (este de Polonia). En un breve comunicado emitido por la noche, tras ese incidente que ha causado una gran alarma internacional, Guterres dijo que “es absolutamente esencial evitar la escalada de la guerra en Ucrania”. Guterres también pidió una “investigación en profundidad” sobre la explosión, que dejó dos muertos y que podría marcar una mayor escalada del conflicto en Ucrania con la implicación de Polonia, miembro de la OTAN. Sin embargo, evitó pronunciarse sobre la responsabilidad del lanzamiento del misil, del que Rusia se ha desvinculado, aunque el Gobierno polaco dijo que se trataba de un misil de fabricación rusa. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y otros líderes mundiales participantes en la cumbre del G20 en Bali iniciaron este martes una reunión de emergencia en esta isla indonesia para tratar el incidente en Polonia, según informó la Casa Blanca. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, presidirá este miércoles una reunión de “emergencia” sobre el “trágico incidente” de la explosión de un misil en Polonia cerca de la frontera con Ucrania.



Llamado a la calma Otros países también abogaron por la prudencia tras la caída del misil. El jefe del gobierno alemán, Olaf Scholz, pidió una investigación minuciosa. “En un asunto tan grave, no puede haber ninguna conclusión apresurada sobre el desarrollo de los eventos antes de una investigación minuciosa”, dijo el canciller alemán. Francia pidió guardar “la máxima prudencia” sobre el origen del misil caído en el este de Polonia y advirtió de “importantes riesgos de escalada”. “Es lógico que abordemos la cuestión con la máxima prudencia (...) Muchos países disponen del mismo tipo de armamento e identificar el tipo de misil no significa necesariamente identificar al actor que lo ha disparado”, señaló la presidencia francesa. El primer ministro británico, Rishi Sunak, dijo que el hecho mostraba la amenaza latente provocada por la guerra lanzada por Rusia en Ucrania, aunque no señaló quien disparó el proyectil. En declaraciones después de la cumbre del G20 en la isla indonesia de Bali, Sunak dijo que “nada de esto estaría pasando si no fuera por la invasión rusa de Ucrania. Esta es la cruel e implacable realidad de la guerra de Putin”. Según el dirigente británico, aunque todavía no se sabe de dónde se lanzó el proyectil, esto no hubiera ocurrido si Rusia no estuviera bombardeando Ucrania. “Mientras continúa, supone una amenaza a nuestra seguridad y la de nuestros aliados”, dijo.