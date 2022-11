Santa Cruz llega al 26 día de paro con una de las condiciones del cabildo cumplidas y a la espera de nuevas determinaciones





16/11/2022 - 09:18:11

El Deber.- El plazo de 72 horas que dio el Comité Interinstitucional Impulsor del Censo al Gobierno nacional para que se cumplan las resoluciones del cabildo vence este miércoles, cuando Santa Cruz cumple 26 días de paro indefinido en demanda de censo en 2023. La liberación de los detenidos durante los conflictos, y el cese de la persecución política; elevar a rango de ley el Decreto Supremo 4824, que fijó el censo para el 23 de marzo de 2024; y que el resto del país se sume a la lucha por el censo fueron las condiciones que leyó el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, a través de un mensaje grabado en el multitudinario cabildo del domingo que se llevó a cabo en el atrio papal del segundo anillo de la avenida Cristo Redentor. Hasta la fecha, uno de los puntos ya se cumplió. La noche del martes 10 detenidos acusados de quemar la sede de los trabajadores campesinos, el viernes pasado, fueron liberados. Mientras que de los 7 detenidos por los desmanes en la sede de la Central Obrera Departamental (COD), cinco fueron liberados con detención domiciliaria. Los otros 2 tienen condena de 4 años. Asimismo, el martes también se conoció que al menos 5 proyectos de ley que fueron hechos por oficialistas y opositores estaban siendo presentados ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). En Santa Cruz, diputados y senadores de Comunidad Ciudadana (CC) y de Creemos adoptaron un solo proyecto de ley. Por su lado, el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar, urgió a los legisladores opositores a dejar de lado diferencias políticas e ideológicas para acordar una sola propuesta cruceña. Pese a los avances, desde el Comité Cívico afirmaron que el paro continúa. “No hemos considerado levantar el paro. Después de 72 horas analizaremos cuál será nuestra relación con el Estado boliviano”, señaló Fernando Larach, primer vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, en referencia a la segunda pregunta planteada en el cabildo del 13 de noviembre. “Esperemos que se cumplan todos los pedidos del cabildo, y no solo de este, sino (también) del 30 de septiembre. Veamos qué es lo que pasa en las próximas horas”, continuó Larach. En la misma línea, el lunes, Calvo, tácitamente, en una entrevista con un medio de comunicación televisivo, sostuvo que "no estoy aceptando nada y quiero que quede claro. En ninguna parte se dijo que el paro se terminaba en 72 horas". Mientras tanto, varios sectores ya mostraron su cansancio por la medida que lleva 26 días en el departamento cruceño y exigen un cambio de estrategia al Comité Interinstitucional, como el traslado de la protesta a la ciudad de La Paz o iniciar piquetes de huelga de hambre. “Nos cuesta entender por qué van a seguir con el paro indefinido si el Comité no ha rechazado la fecha de 2024. Qué va a pasar con las familias que no tienen un sueldo fijo, para ellos es cómodo parar, pero tienen que pensar en las otras familias que son las que dependen de su trabajo diario. La pelea no es entre nosotros, la pelea es con el Gobierno nacional”, expresó el dirigente del transporte urbano, Mario Guerrero. En un recorrido por los equipos de prensa de EL DEBER se evidenció que, durante las mañanas el paro se debilita y pese a que no sea jornada de abastecimiento, la mayoría de los mercados y negocios atienden con normalidad hasta mediodía. Desde la media tarde los bloqueos en calles y rotondas vuelven a cobrar fuerza.