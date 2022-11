Federalismo: Unos lo ven como tema urgente y otros exigen mayor consenso





Los Tiempos.- La decisión del cabildo de Santa Cruz de revisar su relación con el Estado, que contempla la autodeterminación, toma cuerpo en algunas autoridades y sectores del país que consideran oportuno hablar del tema, que además significaría el desarrollo de varias regiones postergadas. Analistas consideran que, en principio, se deberían poner en ejecución las autonomías, que han sido postergadas y quedaron en papel. Stello Cochamanidis, segundo vicepresidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, en entrevista con la cadena CNN, aseguró que la propuesta de revisión de la relación política entre Santa Cruz y el Estado no apunta a federalismo ni independentismo, como se interpretó. “Dijimos que crearemos una comisión constitucional de notables cruceños, quienes van a revisar cuál el mejor futuro para Santa Cruz”, aclaró el dirigente cívico. Reacciones Sin embargo, este planteamiento, que fue calificado por el gobernante MAS como intento de separatismo, también generó reacciones en favor de “federalismo”. El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, afirmó que siempre apoyó la idea de impulsar el federalismo; sin embargo, dijo que para eso “tenemos que hablar con todo el país”. “Yo siempre he sido una persona que ha apoyado el tema federal. Para eso tenemos que hablar con todo el país. (...) No es sistema malo, es un sistema que tienen varios países, como Brasil, Argentina, Estados Unidos, México. Es un tema que tenemos que debatir con toda la población”, aseveró. Potosí En Potosí, que cumplió 48 horas por el paro por el censo, el litio y el cuidado del Cerro Rico, el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) solicitó a los otros departamentos de Bolivia que sumen esfuerzos para lograr el federalismo en el país. “Seguimos con la misma lógica de que extraen todas las riquezas, se llena el poder central con nuestros recursos, que salen de este departamento, pero nosotros estamos sumidos en la pobreza. Por eso Potosí pregona país federal”, dijo la presidenta de Comcipo, Roxana Graz, en contacto con Unitel. Sobre el debate del federalismo, Graz dijo que es un tema que ya requeriría Potosí y que debe haber unidad para buscar esta nueva forma de estado. “Ahora que Santa Cruz ha dado el primer el paso de realizar todo el trámite correspondiente, todo lo que se exige para llegar hasta un departamento federal, tenemos que unificar fuerzas y se hace el pedido a toda Bolivia para que esto tenga que ser realidad”, señaló. Amdecruz Pedro Damián Dorado, vicepresidente de la Asociación de Municipios de Santa Cruz, refirió que los cívicos pasaron a ser un “comité subversivo” que tiene el objetivo de dividir a Bolivia con su propuesta de federalismo. Piden apurar las autonomías Un analista considera la necesidad de “profundizar en el proceso autonómico”, que lamentablemente las regiones no han podido poner en ejecución este sistema. La Constitución Política del Estado de Bolivia reconoce la existencia de cuatro tipos de autonomías en la organización territorial del Estado: departamental, municipal, regional e indígena originario campesina. “En vez de profundizar las autonomías departamentales o municipales, parece que se va perdiendo fuerza como autonomías; como nombre dicen autónomos, pero en realidad no hay autonomías”, dijo el economista y exdirigente de la Central Obrera Boliviana (COB) Lucio Gonzáles Alanes.