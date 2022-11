Ven que el paro cumplió su objetivo, y sugieren que haya nuevas estrategias





16/11/2022 - 08:38:13

El Deber.- La fecha del censo ya ha sido superada con creces como demanda. Analistas ven en que el paro de 26 días ha rebasado su objetivo porque ha puesto al federalismo en la agenda nacional. El Comité pro Santa Cruz ratificó la continuidad de la medida, pero expertos recomiendan que ahora se deben generar nuevas estrategias. De hecho, ayer 15 de los 17 detenidos acusados por la quema de la sede de los campesinos y la toma del edificio de la COD fueron liberados. Un par de personas que participaron en este último hecho se declararon culpables de robo agravado y recibieron condena de cuatro años de prisión. Así se cumplió una de las demandas del cabildo del domingo, incluso en menos de 72 horas. El asesor jurídico del Comité Interinstitucional, José Luis Santistevan, señaló que más allá de las fechas, Santa Cruz con su paro ha logrado el compromiso del Gobierno de repartir los recursos y entregar al TSE los datos para los escaños en 2024. “El paro ya cumplió su objetivo”, dijo. El primer vicepresidente del Comité Cívico, Fernando Larach, celebró la liberación de los jóvenes que permanecieron detenidos desde el viernes por la tarde, pero ratificó que el paro indefinido se mantendrá hasta que se garantice la redistribución de recursos y la reasignación de escaños. Por su lado, la Iglesia católica emitió un comunicado en el que advirtió que el tema relacionado con la fecha del censo ya “ha sido superada”. Hizo un nuevo llamado a promover la cultura del encuentro a partir de las señales positivas y concretas, e instan a que acabe el hostigamiento entre bolivianos y se abran espacios auténticos de diálogo. “Las leyes, la Constitución es la que debe ordenar los pasos que quiera dar cualquier región, imaginamos que los cívicos de Santa Cruz consideraron este aspecto. No creemos que (el federalismo) sea algo totalmente negativo, hay que ver los pasos que conlleve, no tiene que ser a la fuerza, debe haber diálogo y buscar beneficio para todos”, dijo Aurelio Pesoa, presidente de la Conferencia Episcopal, sobre el planteamiento del cabildo de analizar el relacionamiento de Santa Cruz con el Estado. La Iglesia advierte la falta de entendimiento entre bolivianos y lamenta el sufrimiento de la población a 26 días del paro en la región cruceña. “Están corriendo las 72 horas y ojalá que la Asamblea pueda pronunciarse lo antes posible (con respecto a una ley que aglutine los compromisos del Ejecutivo), pero teniendo en cuenta todas las connotaciones que tiene el censo, ojalá que sea pronto y no lleguemos al final de estas 72 horas”, dijo el vicepresidente de la CEB, monseñor Ricardo Centellas. Desde Estados Unidos, el exministro Guido Áñez Moscoso señaló que la relación entre Santa Cruz y el Estado será siempre tensa y admitió que esta disputa por la fecha del censo “fue la más estúpida que conozco. Es un día de un acto administrativo que la gente del INE debió preparar en 10 años. Es como si discutiéramos que al TSE se le cortó la luz, y por eso no hay elecciones”, ironizó. Los efectos del censo son los que llevan a una pelea más de fondo: Primero, por la repartición de recursos, porque habrá municipios vaciados y llenados de habitantes y, por lo tanto, con menos o más regiones. Habrá también departamentos que necesitarán más parlamentarios, que son quienes representarán a una región. Mencionó que en Santa Cruz se requieren casi 200.000 votos para elegir un parlamentario, mientras que en otras solo se necesitan 10.000 votos o las famosas circunscripciones indígenas , en las que 2.000 votos son suficientes para ser diputado con los mismos derechos de los otros. “Hay una desproporción que arreglar”, dijo. Lo otro es el padrón electoral. Aseguró que creció de 2005 a 2020 en un 99,74%, mientras que la población aumentó en no más que 35%. “El Alto, es un bastión fuerte del MAS, como Chapare, y en ambas regiones se refugia ante el conflicto. “Pero hoy (el Gobierno) quiere contraponer a El Alto con Santa Cruz, lo que herirá más los sentimientos de los cruceños. No estamos en contra de ellos, queremos que los bolivianos vivamos mejor, que la unidad del país se construya a partir del fortalecimiento de las regiones. El Estado plurinacional fracasó por eso, se quiso vender un estado indigenista y los cruceños éramos los depredadores blancos, cuando somos mestizos”, señaló. Ahí apuntó que si bien el Comité está en el camino correcto al seguir los “cauces constitucionales para lograr una Asamblea Constituyente, tendrá que llegar a un acuerdo. No estamos contentos con este relacionamiento con el Estado, así que debemos replantear la relación para hallar métodos de convivencia”, aseveró. Con esos argumentos, Áñez planteó que la siguiente estrategia que debe seguir Santa Cruz es proyectar un liderazgo cruceño a escala nacional, “con la suficiente apertura y capacidad de negociación para seguir adelante. Rodearse de equipos que lo puedan asesorar en distintas materias, lo que se llama en teoría política, los gabinetes en sombra. Hoy le quiero decir a Rómulo Calvo y a Vicente Cuéllar que el pueblo los ha obligado a tener una visión de Estado. Una visión más amplia”. Reiteró que se requiere un liderazgo mucho más amplio y universal. “La visión de campanario para lograr lo que Santa Cruz quiere y el pueblo exige a su liderazgo”. Se debe tener la paciencia estratégica para seguir adelante y el apuro táctico para ganar posiciones. “Creo que hemos avanzado en estos 25 días, lo que no hicimos en muchos años. Cruceñizar Bolivia era sólo tópico de una charla de café, hoy ya está en la resolución de un cabildo de dos millones de personas, un planteamiento al Estado nacional y a la comunidad cruceña y dirigentes cruceños para que puedan salir adelante y tener esa visión que se necesita. Es una guerra de largo aliento”, consideró. El analista Carlos Hugo Molina coincidió en que el cabildo puso en agenda el relacionamiento de Santa Cruz con el Estado. “Ha generado desconcierto en el Gobierno. Se ha superado la fecha, la pelota está en los partidos, en el parlamento, los movimientos cívicos, la ciudadanía y el Gobierno.